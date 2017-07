Andrei Markov s’est marié entouré d'anciens coéquipiers

ADVERTISEMENT

Andrei Markov et Sonya Sonechka sont maintenant mari et femme! Le couple a uni sa destinée samedi dernier dans un décor enchanteur où les murs de roses rouges contrastaient à merveille avec la robe brodée de la mariée. Parmi les invités, on a pu voir P.K. Subban ainsi qu'Alexei Emelin sur un joli cliché où ils apparaissent en compagnie des nouveaux mariés.

«Andrei Markov a été l'une des personnes qui a eu le plus d'influence dans ma carrière; je ne serais pas où j'en suis sans lui. Aujourd'hui, on célèbre la vie et l'amour... pas un but! Je t'aime Marky et je ne pourrais pas être plus heureux d'être ici pour ton grand jour!», a écrit l'ancien défenseur des Canadiens de Montréal en légende.

Rappelons que Markov et sa copine des deux dernières années se sont fiancés en janvier. Ils sont parents de la petite Vasilisa depuis un peu plus d'un an, et ils élèvent les jumeaux du joueur de hockey depuis peu. Les enfants étaient restés avec leur mère en Russie jusqu'au décès de celle-ci, il y a quelques mois à peine.

