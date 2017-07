Festival Just for Laughs: Gad Elmaleh et Jerry Seinfeld réunis en pure stand-up

ADVERTISEMENT

Gad Elmaleh se prépare à du gros pour la prochaine édition de Just for Laughs. Le Français d'origine marocaine sera sur scène du Centre Bell le 26 juillet prochain au côté du roi du stand-up américain, Jerry Seinfeld, pour un spectacle soulignant les 35 ans du festival. En entrevue pour Le HuffPost Québec, l'humoriste n'a pas caché son excitation.

«Jerry Seinfeld, c'est mon idole, mon mentor, a déclaré à l'autre bout du fil Gad Elmaleh. Je vais être avec lui pour ouvrir le show. Ensuite, chacun notre tour, on livrera notre numéro de stand-up. Bien entendu, on va échanger quelques anecdotes. L'important, c'est que l'on se présente ensemble devant le public.»

Les deux hommes se connaissent bien. L'idée d'une collaboration est venue au fil du temps, l'un suivant la carrière de l'autre depuis plusieurs années déjà. «Il existe une admiration mutuelle entre nous, a ajouté Elmaleh. Dès notre première rencontre, une véritable amitié est née. On s'apprécie beaucoup.»

Seinfeld à Just for Laughs – volet anglophone du rendez-vous Juste pour rire – marque le retour en ville du New Yorkais après 28 ans d'absence. Et puis, fêter plus de trois décennies d'existence du festival est également un moment important pour Elmaleh qui a vécu à Montréal. «J'ai fait mes premières armes au festival Juste pour rire. Cela m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Alors on a tous de bonnes raisons de célébrer.»

Une seconde vie

Depuis 2015, l'humoriste a entamé une belle carrière chez nos voisins du sud avec son spectacle Oh my Gad présentement en tournée. «Je joue là-bas en anglais tous les jours. Je me présente dans les clubs avec mon matériel destiné à une audience qui ne me connait pas. Ils écorchent mon nom avant mon arrivée sur scène, mais tout se déroule généralement assez bien. Cela reste difficile de s'exprimer dans la langue de Shakespeare que je commence enfin à maîtriser.»

Gad Elmaleh est une véritable vedette de l'humour en France et au Québec, il demeure que les États-Unis représentent tout un défi supplémentaire dans sa feuille de route. «Même si ce n'est pas toujours parfait, c'est excitant et nouveau. Il y a quelque chose de rafraîchissant à recommencer une carrière. C'est comme une seconde vie.»

Plusieurs dates se sont ajoutées au programme de sa tournée anglophone avec comme point culminant le Town Hall à New York le 18 novembre. «Cette soirée-là, je conclus la tournée avec une captation du spectacle par Netflix. Le spectacle sera disponible partout à travers le monde. Cela va me donner une belle exposition auprès d'un public qui ne se déplace pas forcément dans les salles. C'est donc un rendez-vous très important et une nouvelle étape à franchir», a-t-il conclu.

Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh partageront la scène du Centre Bell le 26 juillet.

