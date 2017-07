Quand les stars pètent leur coche sur scène

ADVERTISEMENT

Pas toujours facile d'être une star! Toujours sous l'oeil des caméras, les artistes ne peuvent se permettre une petite saute d'humeur sans devenir la risée virale du jour. Retour sur les colères les plus marquantes sur scène!

Le chanteur de Green Day brise sa guitare...avant d'aller en cure de désintoxication

Billie Joe Armstrong en a traumatisé plus d'un en perdant patience sur la scène du iHeartRadio Music Festival à Las Vegas le 21 septembre 2011. Outré de se faire dire qu'il ne lui reste qu'une minute sur scène, le chanteur se lance dans un discours enragé. «Vraiment, une minute? F***!» Une crise qui prendra environ une minute – obéissant tout de même le monsieur – et qui finit dans une finale éblouissante: une guitare écrasée sur la scène. Wow!

Lil Wayne se fâche en recevant de la glace sur scène

Le rappeur a eu toute une réaction quand un fan lui a lancé de la glace sur scène. Vraiment fâché, il va jusqu'à menacer la personne qui a osé le geste. «T'inquiète, ce n'est pas ma sécurité qui va descendre. C'est moi qui va te détruire!»

Akon invite un fan sur scène... pour ensuite le lancer dans la foule

Ne lance pas n'importe quoi sur Akon qui veut. En tentant de le faire, un fan s'est mis dans de beaux draps. Le chanteur a vite demandé qui avait lancé le projectile, pour finalement l'inviter sur scène. Gentil, n'est-ce pas? Euh, non. La star en a profité pour accueillir le jeune homme... et le lancer à bout de bras dans l'assistance hilare. Ouf!

Britney Spears se fâche et... boude

Dieu sait ce qui a dérangé la diva... En plein spectacle, la belle passe de dynamique à quasi-amorphe. Clairement, le spectacle ne s'est pas passé comme elle le voulait!

Axl Rose saute de la scène pour battre un fan

Il ne faut pas déranger Axl Rose en plein concert! En voyant un fan qui l'a royalement outré, le chanteur n'a pas hésité à aller le battre dans la foule. Oui oui. En remontant sur scène, il a remercié «la pire sécurité du monde» avant de bruyamment briser un micro. La grosse joie!

Justin Bieber quitte la scène en furie

En tentant de ramasser un dégât sur scène, le chanteur s'est fait violemment agripper le pied. Après avoir demandé à ses fans d'arrêter, il a décidé de quitter la scène. «Je ne ferai pas le spectacle. Non, je m'en vais!»

Rihanna perd patience après un problème de son sur scène

C'est en entonnant Where Have You Been, que Rihanna réalise que le son ne fonctionne v-r-a-i-m-e-n-t pas comme il faut. Après une minute de cauchemar, la chanteuse se fâche et arrête la chanson en plein milieu du concert. Oups!

50 Cent menace de tuer un DJ qui a fait jouer du Diddy

En train de performer sur scène, 50 Cent pète carrément sa coche en entendant les rythmes de Diddy. Sans hésiter, il met son pied sur les platines du pauvre DJ. Malaise!

BONUS: 50 Cent frappe une femme en plein concert

En essayant de tirer 50 Cent de la scène, une femme a sûrement eu la peur de sa vie. En tombant, le rappeur n'a pas hésité deux secondes: il lui a donné un coup de poing. Pas de mal apparemment: la fan s'est finalement retrouvée sur scène... pour twerker. Tout est bien qui finit bien?

