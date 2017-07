Le vice-président américain Mike Pence, d'ordinaire plutôt réservé, s'est amusé vendredi sur Twitter d'une gaffe pendant sa visite de la veille au siège de la Nasa, en Floride, qui a fait le tour du web.

A l'occasion de son discours jeudi sur le programme spatial américain à Cape Canaveral, Mike Pence s'est vu présenter une pièce d'un vaisseau spatial en construction avec la mention "Équipement spatial crucial. NE PAS TOUCHER". Malgré cet avertissement en lettres majuscules et en rouge, la tentation était trop forte et le vice-président a placé sa main gauche, à plat, sur l'objet.

La photo de cet impair a enflammé les réseaux sociaux où les utilisateurs ont vilipendé le vice-président pour son manque de retenue et inondé le web de détournements humoristiques.

Sorry @NASA...@MarcoRubio dared me to do it! pic.twitter.com/qIYtKOPyFh