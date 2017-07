Colombie-Britannique: le feu de forêt continue de se répandre, 3000 personnes sont évacuées

Le feu de forêt de Gustafsen, à l'ouest de 100 Mile House, continue de prendre de l'ampleur. Le district régional de Cariboo a émis un ordre d'évacuation pour 1800 propriétés à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Kamloops.

Le directeur du district, Al Richmond dit que les changements dans la direction du vent et la menace d'une forte fumée ont poussé le district à ordonner l'évacuation des résidents situés entre 105 Mile House et 108 Mile House.

Cent-vingt pompiers travaillent présentement à la construction de remparts sur le flanc est de l'incendie, le plus proche des communautés évacuées.

L'ordre d'évacuation s'ajoute à celui de jeudi soir. La Gendarmerie royale du Canada avait fait du porte-à-porte à ce moment pour ordonner aux habitants de 33 propriétés de quitter les lieux immédiatement.

Le service local d'incendie a placé des dispositifs d'arrosages autour de plusieurs des propriétés évacuées jeudi afin de garder les structures humides et de les empêcher de prendre feu.

Insane #wildfire outside #100milehouse in BC #canada. one of the strangest things I've seen! #cariboo #forestfire #fire #paddleboarding pic.twitter.com/WtLSpgdpyf