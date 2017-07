12 nouvelles adresses branchées où on se précipite!

ADVERTISEMENT

Une panoplie de nouveaux bars et restaurants ouvrent leur porte dans la métropole en ce moment. Des chics terrasses avec de chouettes panoramas, des restos avec chef réputé en cuisine (et que dire de leurs sommeliers), de l'originalité, des saveurs différentes. Plein de nouveauté à se mettre sous la dent.

Découvrez les douze p'tits nouveaux qui nous excitent en ce moment :

Mélisse

Impossible de ne pas tomber en amour avec le décor du restaurant Mélisse qui semble tout droit sorti de Pinterest. Le local rempli de lumière naturelle est agrémenté de jolies luminaires et de verdure.

Au menu de l'établissement - pouvant accueillir 88 personnes à l'intérieur et une trentaine d'autres sur la terrasse - on retrouve de petits plats santé, simples mais remplis de saveurs. Le tout à prix d'ami. On y va pour le déjeuner (pâtisseries, sandwichs déjeuner et tartines), le dîner (plats légers, salades, soupes) et l'apéro.

Derrière le projet, on retrouve Caroline Desgagné, ancienne copropriétaire du Soupesoup.

719 rue William, Montréal

Rockwood

La brasserie canadienne Rockwood a ouvert ses portes le jour même de la fête du Canada.

Ici, on est loin du menu de cabane à sucres, des chemises à carreaux et têtes de chevreuil. L'entrepreneur Thomas Vernis derrière le groupe Tomahawk (Santos, Dolcetto&Co, Tommy) et son chef Adam Asperlund (Barroco, Chasse & Pêche, Ludger) ont misé sur une cuisine de saison qui met en valeur les produits d'ici. Viandes, poissons, tartares, charcuteries et fruits de mer sont à l'honneur.

L'endroit où la pierre et les antiquités dominent propose deux ambiances. Une plus classique au rez-de-chaussée et plus festive au sous-sol. On peut y accueillir 120 convives.

101, rue Saint-Paul Ouest

Perché

Il sera possible d'admirer notre belle métropole d'une toute nouvelle terrasse dans le Vieux-Port.

On va au Perché pour sa folle vue sur la place Jacques-Cartier, son long bar tout blanc, la verdure, l'ambiance à la fois chic et décontractée. Une vraie oasis urbaine!

Pour accompagner leurs rafraîchissants cocktails colorés, on peut se régaler d'un menu d'inspiration californienne. Bols poke, tartares, ceviches, tacos et salades. Très estival tout ça!

153, Saint-Amable, 4e étage, Montréal

Boxermans

On s'arrête à ce nouveau bistro d'Oustremont pour prendre un petit café en cassant la croûte le matin ou pour un sympathique diner/5à7/souper entre amis accompagné d'un verre de vin.

Son chic décor très instagrammable nous a carrément fait craquer. Le bar est à tomber par terre.

Aux 42 places assises dans la salle à manger s'ajoute une petite terrasse récemment érigée.

Psst : Sachez que le resto est fermé les mardis et les mercredis soirs.

1041 Van Horne Avenue

Perles & Paddock

Le p'tit nouveau dans Griffintown nous fait de l'oeil. Ouvert il y a à peine quelques jours, le Perles et Paddock propose deux ambiances, deux cartes. Une de style brasserie (choux-fleurs rôtis, poulet frit bio, tartare de coeur de cerf) et un menu dégustation de sept services offert à 75$ dans la salle à manger.

La carte des vins tire vers le nature et on y offre également une belle sélection de bières d'ici, dont 16 sont offertes en fût.

On a zieuté le décor vite vite et on est encore plus excité!

403, rue des Seigneurs

Les Street Monkeys

La rue Wellington à Verdun accueille un nouveau resto-bar cambodgien.

On y déguste une cuisine de rue authentique du Cambodge sous forme de petits plats. Ailes de poulet farcies, salade de papaye, brochettes de bœuf khmer à la citronnelle, tataki, et surtout beaucoup de saveur.

Vous ne pourrez pas manquer l'énorme oeuvre d'art d'inspiration asiatique qui couvre tout un mur.

3625 rue Wellington

LOV

Seulement six mois après l'ouverture de son premier restaurant dans le Vieux Montréal, le LOV a inauguré un deuxième établissement au centre-ville de la métropole et en a profité pour lancer un alléchant nouveau menu.

LOV pour Local, Organique et Végé nous avait charmé avec sa cuisine santé originale et son décor chaleureux et extra lumineux.

Ce nouvel espace immense comprenant entre autres une magnifique terrasse verte est tout aussi vivifiant avec ses multiples nuances de blanc. Jusqu'à 200 personnes pourront s'y attabler.

Sur la nouvelle carte végé élaborée par la chef Stéphanie Audet, on retrouve concombre compressé, pleurote urbain et ceviche de noix de coco en plus des salades et burgers signatures de l'endroit. Essayez le grilled cheese, un must!

1232, rue de la Montagne

Hopkins

Une nouvelle option gastronomique dans l'ouest de Montréal, plus particulièrement dans le Village Monland.

Le chef Liam Hopkins qui a travaillé aux côtés d'Antonio Park au Park propose une fine cuisine qui varie selon les saisons avec notamment des charcuteries artisanales faites maison, dans une ambiance des plus contemporaine.

5626, avenue de Monkland

Tangia

De la fine cuisine marocaine au centre-ville de Montréal. Le chef propriétaire Dan Medalsy (Ariel, Caprices de Nicolas) propose des plats parfumés de harissa, citrons confits et poivrons rôtis. Du couscous, des salades, des tajines, pastillas, et viandes braisées.

On conseille de manger dehors dans leur magnifique cour intérieure. On s'y sent vraiment ailleurs.

Fait étonnant : même si les plats sont plutôt raffinés, on suggère sur le menu de ne pas utiliser d'ustensiles.

Il faut compter entre 16 et 25 dollars pour les plats principaux et 55$ pour la totale expérience avec le menu dégustation.

2072, Drummond

Kamehameha Snack-Bar

Cette nouvelle adresse nous excite beaucoup. Premièrement, le duo en charge est le même que celui derrière le chouette Red Tiger, mais on surfera ici sur la vague hawaïenne. Poké végé et de poisson cru, salades, crème glacée et smoothies sont au menu.

On mise ici sur le côté santé. Ça sent la fraîcheur, ça sent l'été!

L'espace enrobé d'un vieux rose respire le kitsch des années 90, du mobilier aux plantes en passant par les luminaires. Le designer Guillaume Ménard a confié à Nightlife qu'il s'était inspiré du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

L'ouverture officielle est prévue le dimanche 16 juillet.

1190 Sainte-Catherine Est

Monopole

Café de jour et buvette de quartier le soir, le Monopole fait avec ce que la saison a de mieux à offrir.

On s'attable avec un café, une pâtisserie, une salade ou encore une tartine puis on revient (du mardi au vendredi) pour boire les vins soigneusement choisis par le sommelier Gabriel Gallant (Kitchen Gallery, Accords, Toqué!). Sur la carte : beaucoup de bio, de nature, et une belle sélection de vins orange.

Sympathique endroit dans la cité des médias.

782 Wellington

Miel

Le chef Hakim Chajar, popularisé par l'émission Les Chefs et reconnu pour son passage dans les cuisines du Laurea et Chambre à part, lance son propre établissement pour laisser aller sa créativité, ses idées.

On y déguste une cuisine de saison originale avec des touches moyen-orientales, le midi, le soir et lors du brunch également la fin de semaine. Le mot qui revient le plus souvent pour décrire l'endroit et le menu : authenticité.

On réserve