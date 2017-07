Une fuite de gaz force la fermeture complète de la route 116

Avis aux automobilistes qui circulent sur la Rive-Sud de Montréal, une fuite de gaz majeure provoque la fermeture de la route 116 dans les deux directions, à la hauteur de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

Une importante conduite de gaz appartenant à Gaz Métro a été sectionnée. Une colonne de fumée est même visible de loin.

L'incident est survenu vers 7 h 30, jeudi matin. Gaz Métro s'explique mal comment une conduite de 16 pouces a pu céder à un moment où il n'y avait pas de travaux dans le secteur.

La fuite a nécessité l'intervention des pompiers. Aucun résident n'a dû être évacué, mais la route a été fermée à la circulation avant même le début de l'heure de pointe.

«L'autoroute 116 va demeurer fermée pour encore plusieurs heures», a déclaré le directeur du Service des incendies de la Ville de Beloeil, Donald Lebrun. «Gaz Métro fait venir de la machinerie lourde pour arriver à colmater la fuite en question.» La circulation pourrait même y être perturbée pendant plusieurs jours en raison des travaux que nécessitera la réparation de la conduite.

«Les services d'incendies de toutes les municipalités environnantes sont présents pour prévenir si jamais il y avait un accident», poursuit M. Lebrun.

Les trains paralysés

Le service de train de banlieue entre Saint-Hilaire et Montréal, de même que les liaisons de VIA Rail entre Montréal et Halifax, sont également perturbés puisque le bris de la conduite de gaz est survenu en bordure de la voie ferrée.

La circulation est très pénible dans le secteur, en particulier vers Montréal.

Le train de banlieue qui effectue la liaison entre Mont-Saint-Hilaire et Montréal est aussi paralysé. L'Agence métropolitaine de transport (AMT) assurera la fin de la liaison entre Montréal et Saint-Hilaire – la portion Beloeil-Saint-Hilaire – par autobus.

VIA Rail a été contraint d'annuler trois liaisons et d'en terminer trois en nolisant des autobus. Les trains suivants sont annulés: #22 – Montréal-Québec

#24 – Montréal-Québec

#37 – Québec-Montréal

Les trois trains suivants sont immobilisés sur les rails et ils rebrousseront chemin jusqu'à la gare de Saint-Hyacinthe: #33 – Québec-Ottawa

#15 - Halifax-Montréal

#35 – Québec-Ottawa

Des autobus transporteront les passagers de VIA Rail jusqu'à la gare Centrale en donnant la priorité à ceux qui ont des correspondances à prendre à Montréal. Un camion se rendra à Saint-Hyacinthe pour récupérer les bagages enregistrés pour les faire suivre à Montréal et les remettre leur propriétaire une fois rendu à destination.

La fuite de gaz naturel route 116 à St-Basile-le-Grand qui a été signalé à 8h ce matin à @gazmetro n'est toujours pas colmatée #rcmtl pic.twitter.com/Y78cFpZRY9 — Pascal Robidas (@pascalrobidas) 6 juillet 2017

Un panache de gaz naturel s'échappe toujours. Selon @gazmetro il s'agirait d'une conduite de 16 pouces. Raison de la fissure inconnue #rcmtl pic.twitter.com/40xfZRiCHe — Pascal Robidas (@pascalrobidas) 6 juillet 2017

Rappel: #R116, Saint-Basile-le-Grand fermée, durée indéterminée. Détour via la rue Principale / chemin Trudeau et #R229, rue Bernard-Pilon — Québec 511 (@Qc511_Mtl) 6 juillet 2017

Nous travaillons sans relâche, avec les autorités et les pompiers, pour rétablir la situation le plus rapidement possible #route116 — Gaz Métro (@gazmetro) 6 juillet 2017

COMMUNIQUÉ : On fait le point sur la fuite de gaz naturel sur la route 116

à Saint-Basile-Le-Grand https://t.co/6NE66OmxEm — Gaz Métro (@gazmetro) 6 juillet 2017

Prévoir une heure de pointe difficile; fermeture complète de la route116 à la hauteur de St-Basile. — Police de Longueuil (@PoliceSPAL) 6 juillet 2017

Fuite de gaz toujours en cours à St-Basile. Route 116 fermée. Plus de 1400 abonnés d'Hydro-Québec sans électricité surtout secteur McMaster. — Incendie Beloeil (@IncendieBeloeil) 6 juillet 2017