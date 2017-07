Les ventes résidentielles ont augmenté de 10 pour cent en juin dans la région montréalaise, selon les données de la Chambre immobilière du Grand Montréal, une hausse qui serait attribuable au vigoureux marché des copropriétés.

Au total, 3952 propriétés ont été vendues le mois dernier, le nombre le plus élevé pour un mois de juin depuis les huit dernières années.

Ces données sont publiées au moment où certains craignent que la taxe de 15 pour cent imposée aux acheteurs étrangers dans la grande région de Toronto ait un effet sur la deuxième plus grande ville du pays.

Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, a déjà indiqué qu'il ne prévoyait pas imposer une telle taxe, puisque les ventes à des acheteurs étrangers n'ont formé qu'environ 1,5 pour cent des ventes dans la région de Montréal dans les neuf premiers mois de 2016, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Les ventes résidentielles ont été en hausse de 17 pour cent sur l'île de Montréal en juin. Les ventes de copropriétés ont affiché une croissance de 20 pour cent. Il s'agissait d'un deuxième mois de hausse consécutif pour ce secteur. Les ventes de maisons unifamiliales ont quant à elles augmenté de quatre pour cent.

Le prix moyen d'une résidence dans la région de Montréal a été de 362 207 $ en juin, une hausse de six pour cent comparativement à l'an dernier. Le prix moyen d'une maison unifamiliale a crû de neuf pour cent, à 396 367 $.

