Faire du Bixi avec une carte Opus

Les usagers du réseau de vélo-partage Bixi peuvent désormais louer leur vélo avec une carte de transport en commun Opus dans les 540 stations du réseau, à Montréal, Longueuil et Westmount.

Payer avec une carte Opus ne demande aucun dépôt préalable. Pour pouvoir l'utiliser, il faut cependant aller s'inscrire sur le site web de Bixi et associer une carte de crédit à son compte.

Pour louer un vélo Bixi, il suffit ensuite de présenter sa carte Opus devant le lecteur de l'une des bornes de paiement pour obtenir un code de déverrouillage. Le prix de la course, qui reste le même, soit 2,95 $ pour 30 minutes ou moins, sera ajouté au compte de la carte de crédit indiqué à Bixi.

Les cartes Opus de la Société de transport de Montréal, du Réseau de transport métropolitain, du Réseau de transport de Longueuil, de la Société de transport de Laval, du Réseau de transport de la Capitale et de la Société de transport de Lévis pourront être utilisées.

Cette mesure fait suite à un projet-pilote effectué l'an dernier dans 15 stations Bixi.

En facilitant les paiements, elle vise à inciter de plus en plus de gens à se déplacer en bixi, une façon de faire d'ailleurs de plus en plus populaire.

En date du 30 juin cette année, les déplacements ainsi que le nombre de nouveaux clients étaient en hausse par rapport à la même date l'an dernier, respectivement de 8,5 % et de 35 %. L'année 2016 avait aussi connu des records d'utilisation.

LIRE AUSSI:

» L'entreprise derrière le Bixi continue son expansion mondiale

» Découvrez les 375 BIXI bien spéciaux dévoilés pour le 375e de Montréal!