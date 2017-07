ADVERTISEMENT

Ce texte a été initialement publié sur NERDS.CO.

Bombardé par toutes ces photos que tu aperçois sur Internet, et que tu envies au plus haut point, tu rêves probablement de t'évader en dehors de ton chez-toi. Peut-être désires-tu partir en voyage à l'aide de ton cher bolide, et ainsi profiter à ton rythme des paysages qui se défilent et se transforment au fil des kilomètres. Tu sais, que ce soit ton premier voyage ou ton 7e périple, l'aventure nécessite un minimum de planifications si tu veux te tenir loin d'une catastrophe.

Voici donc 6 astuces infaillibles qui t'aideront à planifier ton prochain road trip.

1. S'allier aux bons compagnons de voyage

On va se le dire: une voiture, c'est un habitacle restreint où tu ne souhaites aucunement être enfermé avec des personnes avec qui le courant ne passe pas. Le meilleur moyen d'éviter tout malentendu est d'organiser une rencontre qui précède votre départ, afin que vous ayez une bonne discussion; spécialement si tu ne connais pas tes covoitureurs.

Quelques points indispensables doivent figurer parmi cette rencontre. Entre autres, chaque voyageur doit mentionner son but recherché par ce périple ainsi que ses attentes. Tous ensemble, vous pourrez également discuter de pistes de solutions pour régler un potentiel conflit. Normalement, ce type d'exercice te servira à déterminer si tes futurs compagnons de voyage vibrent sur la même vibe que toi.

2. Se mettre en accord sur les détails techniques

Avant de partir sur la route, je te conseille de planifier avec tes partenaires de voyage le trajet approximatif que vous souhaiteriez emprunter ainsi que le kilométrage que vous aimeriez parcourir tous les jours. L'idée n'est pas de figer un itinéraire tout conçu à l'avance, mais de se fixer des objectifs réalistes et à l'image des attentes de tous.

3. S'équiper d'une voiture en bon état

Le choix du véhicule n'est pas à négliger que tu sois accompagné d'une amie ou que vous soyez cinq personnes à y prendre place, il faut prévoir une automobile avec suffisamment d'espace pour entreposer vos bagages. Par ailleurs, tu dois choisir le bon type de voiture qui s'agencera le mieux avec les routes que tu emprunteras.

Une inspection mécanique chez un garagiste est également de mise. Ce dernier s'assurera que tes niveaux d'huile sont impeccables et que tes pneus sont assez gonflés. Je te déconseille fortement de prendre la route avec des freins endommagés. N'oublie pas que tu es responsable de la vie des autres personnes.

Je te recommande aussi de toujours traîner un pneu de secours, puis un bidon d'essence si possible. Si tu comptes voyager en dehors du Québec, il est important que tu avises ton courtier d'assurance automobile de ton départ. Un accident est si vite arrivé.

4. Repérer en avance les différents hébergements

Sur la route, les choses ne se passent pas toujours comme prévu: il suffit d'un léger contretemps pour que ton itinéraire se modifie. Or, rien ne sert de paniquer. Quelques applications existent pour trouver facilement les hébergements qui s'offrent à toi. Entre autres, Freecampsites est un outil qui t'indiquera où se trouve le prochain camping gratuit dans tout le Canada.

5) Rassembler plusieurs cartes routières

Toujours dans le même ordre d'idées, je te suggère de trimbaler des cartes routières en papier. Un GPS promet une conduite guidée plus facile, mais davantage s'il est utilisé en complément avec de bonnes vieilles cartes routières. De plus, celles-ci te permettront d'analyser la route au fur et à mesure, notamment en ce qui concerne les probabilités de croiser des stations-service ou bien des supermarchés.

Une application gratuite que j'aime utiliser, et que j'ai déjà testée dans quelques pays, c'est Maps.me. En fait, il s'agit d'un répertoire de cartes routières ainsi que des cartes détaillées pour de nombreuses villes. Celles-ci indiquent même où se trouvent les toilettes à proximité, certains attraits touristiques, les aires de stationnement, etc.

6. Prévoir une liste de lecture de musique

Finalement, un road trip sans musique changerait complètement l'ambiance d'une telle aventure. Autant une musique à ton image te redonnera le sourire; autant elle t'aidera à rester éveillée à travers la route. Si tu n'as toujours pas téléchargé l'application Spotify, je te la recommande fortement. De cette façon, tu auras accès à une banque musicale impressionnante pour la modique somme de 10 dollars par mois. Ainsi, si jamais les fréquences radio font défaut, vous pourrez tout de même continuer à écouter de la bonne musique!

Bon voyage!