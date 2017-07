La circulation sera perturbée pendant 25 jours dans le centre-ville de Montréal, afin de permettre l'installation et la désinstallation de la piste de Formule E.

Cette course, qui se veut une vitrine pour le transport électrique en ville, se tiendra les 29 et 30 juillet. Les premières fermetures de voies et de rues auront toutefois lieu dès la nuit du 15 au 16 juillet et se poursuivront jusqu'au 10 août.

«Le montage du circuit sera principalement effectué de nuit [...]. Plus le montage avancera, plus certaines routes artérielles verront leur nombre de voies diminuer. Des chemins de détours seront cependant indiqués pour garantir la fluidité de la circulation», lit-on dans un document distribué dans les 6200 résidences du secteur affecté.

Le 18 juillet au soir, la voie est de l'avenue Papineau changera de direction pour diriger les véhicules vers le nord. Le 21 juillet au soir, la portion sud du boulevard René-Lévesque sera fermé entre Berri et Papineau. La portion nord deviendra à double-sens.

La rue Berri sera fermée entre Viger et René-Lévesque dès le soir du 25 juillet. René-Lévesque sera fermé le lendemain. Le tracé, qui passe par René-Lévesque, Papineau, Viger, Notre-Dame, Saint-Antoine, Saint-Hubert et Berri, sera complètement étanche à partir du 27 juillet.

Le plan pour les résidents

Les quelque 720 résidences qui se trouvent à l'intérieur de ce périmètre pourront toutefois quitter la zone en voiture entre 18h30 et 6h30. Deux passerelles piétonnes ont également été aménagées sur la rue Saint-Hubert, à l'angle du boulevard René-Lévesque, et sur la rue Amherst, à l'angle de la rue Saint-Antoine.

Seule la passerelle de la rue Amherst est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les nombreuses rues qui traversent le tracé de la course entre Berri et Papineau deviendront des culs-de-sac à l'approche de René-Lévesque. Les demi-tours seront toutefois permis.

Les sens uniques seront aussi retirés de ces rues. En contrepartie, certaines d'entre elles perdront des places de stationnement. Des ententes ont été signées avec cinq stationnements privés pour que les détenteurs de vignette puissent s'y stationner. L'un d'eux, l'hôpital Notre-Dame, est toutefois à plus de 10 minutes de marches pour certains résidents.

Les résidents qui habitent à l'intérieur du tracé de la course ou sur le boulevard René-Lévesque recevront des billets pour la course. Certains résidents recevront également des billets de métro.

L'autoroute Ville-Marie sera fermée en direction ouest pendant la course. Elle sera réservée aux véhicules d'urgence.

L'ensemble des changements sera affiché en ligne sur les sites de la Ville de Montréal et de l'arrondissement Ville-Marie, au cours des prochains jours.

