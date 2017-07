10 activités gratuites à ne pas rater cet été à Québec

ADVERTISEMENT

Les vacances d'été coûtent trop chères? Que non! Plusieurs activités et événements sont accessibles gratuitement, sans débourser un sou. En voici dix à découvrir et à expérimenter dans la capitale. Parce qu'il y a tant à faire à Québec et les environs durant la belle saison!

Parcourir les Passages insolites

Les Passages insolites sont de retour dans le Vieux-Port de Québec tout l'été. Jusqu'au 15 octobre, découvrez ce parcours d'art visuel, lequel est ponctué de neuf installations ludiques, intrigantes et franchement rigolotes qui ont été conçues par un collectif d'artistes piloté par ExMuro. Au détour d'une petite rue de Place Royale ou suspendues au-dessus de l'eau, ces installations sont une façon originale, telle une poésie visuelle, de parcourir le croissant touristique de la basse-ville.

Festoyer en communauté au SPOT

Ça bouge toujours au SPOT! Cette sympathique place ouverte à tous, qui a été érigée pour l'été à l'îlot des Palais, est l'aboutissement d'un projet des étudiants à la maîtrise en architecture de l'Université Laval, ayant pour but de favoriser les liens entre les habitants de la ville et l'architecture, grâce, entre autres, à des installations éphémères et à des événements en tout genre.

Le SPOT fait non seulement la promotion de l'agriculture urbaine, mais il est aussi un lieu de rassemblement pour relaxer, boire un cocktail, faire un barbecue communautaire, faire du yoga matinal ou encore suivre un cours de danse. Les jeudis soirs, le swing est d'ailleurs à l'honneur. Enfilez votre plus belle robe rétro et venez danser!

Rêver la plage à la Marina Saint-Roch

Les places publiques éphémères poussent un peu partout à Québec. L'une des plus réussies est, à notre avis, l'Espace collectif de la Marina Saint-Roch, qui a littéralement métamorphosé ce lieu de béton impersonnel en un splendide îlot de fraîcheur faisant un clin d'œil aux stations balnéaires. Pendant que les enfants s'amusent dans les carrés de sable, on s'installe dans les hamacs pour relaxer. Des soirées DJ et des séances de yoga sont aussi au programme.

S'émerveiller devant Les Grands Feux Loto-Québec

Encore cet été, on s'émerveillera en regardant le ciel s'illuminer des pyrotechnies des Grands Feux Loto-Québec, présentés les mercredis 2, 9, 16 et 23 août et les samedis 12 et 19 août. Axée sur la musique et la danse, la thématique de cette année fera assurément bouger les spectateurs sur les quais (Vieux-Port de Québec et quai paquet de Lévis). L'accès est libre pour tous.

Aller au cirque

Ce n'est pas un, mais deux spectacles de cirque gratuits qui sont présentés cet été dans le Vieux-Port de Québec. Le premier, intitulé Mâts et Cordages et mis en scène par l'École de cirque de Québec, sera présenté du 18 au 23 juillet, aux abords du fleuve, profitant de la présence des Grands Voiliers de Rendez-Vous 2017.

Le second, Crépuscule, de la troupe Flip FabriQue, reviendra cet été avec son volet Vent & Marées du 4 août au 3 septembre. Place au cirque!

Faire du yoga dans la cour du Grand Théâtre

Plus populaire que jamais, le yoga en plein air fait plusieurs adeptes à Québec. Les dimanches matins, les yogis de la région déroulent leur tapis dans la cour intérieure du Grand Théâtre de Québec pour une séance organisée par la boutique Lululemon de Québec. Des professeurs de yoga certifiés des différents studios de la région y enseignent à tour de rôle leur spécialité. C'est ouvert à tous, que vous soyez débutant dans la position du lotus ou un guerrier aguerri.

Courir les spectacles en plein air

Les spectacles en plein air sont nombreux à Québec et plusieurs sont accessibles gratuitement. En plus des Week-ends chauds au Trait-Carré, des spectacles au parc Roland-Beaudin et dans les différents parcs publics, on craque littéralement pour le kiosque Edwin-Bélanger et son environnement des plus enchanteurs. Situé au cœur des plaines d'Abraham, il propose chaque été une programmation variée de 25 spectacles de musique.

Regarder un film à la belle étoile

Bien que l'époque du ciné-parc soit révolue, le cinéma en plein air est plus populaire que jamais dans les parcs de plusieurs villes au Québec. Dans la région de Québec, différentes représentations ont lieu tout l'été au Centre Durocher, sur l'avenue Maguire, dans les arrondissements Charlesbourg et Beauport ainsi qu'à L'Ancienne-Lorette, pour citer que ceux-là. La plupart de ces activités s'adressent aux familles et invitent à s'installer confortablement sur la pelouse, sur une couverture ou sur des chaises pliantes, et à profiter tout simplement d'un film familial à la belle étoile. Psitt! C'est aussi divertissant pour les plus grands!

Pédaler et pique-niquer le long de la promenade Samuel-de-Champlain

Vous recherchez où faire du vélo à Québec, où courir ou tout simplement vous promener dans un environnement verdoyant, en bordure du fleuve ? Longeant le Saint-Laurent, enfilez vos patins à roues alignées ou vos espadrilles pour arpenter la promenade Samuel-de-Champlain. Le trajet de 4,3 km est ponctué de fontaines d'eau pour s'y rafraîchir et de jolies œuvres d'art, dont la plus récente, Alas de Mexico (Les Ailes du Mexique).

Assister au spectacle son et lumière du quai Paquet de Lévis

On prend le traversier (payant) jusqu'à Lévis pour assister au spectacle son et lumière de la fontaine du quai Paquet, qui est présenté deux fois chaque soir jusqu'au 1er octobre. Reconnue comme la plus puissante du genre au Canada avec ses 160 jets s'élevant jusqu'à 9 mètres de hauteur, la fontaine s'est rapidement imposée depuis son inauguration l'an dernier comme un arrêt incontournable dans la région. Et que dire de la magnifique vue sur Québec!

