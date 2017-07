ADVERTISEMENT

Si vous songez à fonder une famille, vous devriez penser à déménager à Saint-Bruno-de-Montarville. La ville vient tout juste d'être déclarée «meilleure ville pour élever des enfants» en 2017.

MoneySense a publié sa liste annuelle le 4 juillet et se base sur des facteurs comme les frais de garderie, le nombre d'enfants à la maison et le revenu du ménage pour établir son palmarès.

Saint-Bruno nommée meilleure ville où élever des enfants; 6e ville où il fait bon vivre au pays, selon @MoneySense! https://t.co/2vCasjEB9Qpic.twitter.com/vWyepJe8Li — Saint-Bruno (@Ville_StBruno) July 4, 2017

La deuxième position a été accordée à Lévis et la troisième à Blainville. Pas moins de huit villes québécoises figurent dans le top 10. En tout, 47 municipalités de la province, sur un total de 100, sont inscrites au classement.

Les villes du Québec ont été classées plus haut dans le palmarès de MoneySense, entre autres en raison des faibles coûts des services de garde subventionnés, en comparaison avec les autres provinces. Les frais de garderie peuvent par exemple atteindre 1649$ par mois à Toronto selon Centre canadien des politiques alternatives.

Aussi, puisque la liste se base sur le nombre d'enfants à la maison, cela a aidé les villes du Québec.

Selon les données de 2011 de Satistique Canada, la Belle Province affichait le troisième plus haut taux de croissance du nombre d'enfants de quatre ans et moins au pays. Si l'on suppose que les chiffres n'ont pas changé, cela signifie qu'il y a proportionnellement plus d'enfants au Québec que dans le reste du Canada. Les villes du Québec ont toujours un rang plus élevé parce que, selon le palmarès, plus il y a d'enfants une ville, meilleur cela sera pour ces derniers en général.

Après tout, le numéro 1, Saint-Bruno, a une population où 48,4% des enfants sont à la maison et a de nombreux espaces verts (et même son propre parc national).

Le coût du logement y est aussi abordable et le taux de chômage est inférieur à trois pour cent.

Voici le top 10 des meilleures villes pour élever des enfants selon MoneySense:

Saint-Bruno-de-Montarville Lévis Blainville Saint-Constant Saint-Augustin-de-Desmaures Mont-Royal Oakville (Ontario) Ottawa (Ontario) Cantley Mont-Saint-Hilaire

