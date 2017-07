Des musulmans au Parc Safari attirent des commentaires haineux et racistes à leur endroit

46 secondes d'une vidéo sur YouTube montrant l'Association musulmane du Canada sur le site du Parc Safari d'Hemmingford, c'est ce qui est au coeur d'une toute nouvelle controverse sur les réseaux sociaux.

Sur les images filmées le 2 juillet dernier, on voit le groupe qui a réservé un espace pique-nique et qui est muni d'un système de son. «Non seulement c'est inapproprié, mais c'est aussi un grave manque de respect envers le Québec et les Québécois», écrit dans la légende la personne qui a publié cette vidéo.

«Leur célébration devait se faire dans le respect des invités et des animaux. Ainsi, le groupe ne devait pas bloquer les chemins, faire de la sollicitation envers les visiteurs ou déranger les activités du Parc Safari. Ces normes ont été respectées», explique le parc zoologique qui revient sur cette polémique sur leur page Facebook.

«Le Parc Safari reçoit régulièrement des groupes corporatifs sur son site. Les compagnies, associations ou groupes peuvent réserver un espace et profiter de la journée sur le site» Parc Safari





Après la diffusion de la vidéo, le Parc Safari mentionne avoir reçu de nombreuses plaintes de personnes présentes sur les lieux ou non durant cette même journée. Sur les réseaux, on retrouve une panoplie de commentaires haineux et racistes:

Si certains ont été choqués par la vidéo et disent même ne plus vouloir mettre les pieds sur le site du parc, d'autres semblent complètement indifférents à la présence groupe religieux:

Le Parc safari est un lieu d'accueil pour tous, peu importe la nationalité, la religion, la culture, la langue et l'orientation sexuelle. Le Parc Safari ne discrimine aucun groupe et ne tolère pas les attaques haineuses sur son site. Parc Safari

