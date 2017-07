Pour Emily Ratajkowski, sa carrière au cinéma ne décolle pas à cause de sa poitrine

ADVERTISEMENT

Elle en a gros sur le coeur. Interrogée par le magazine américain Harper's Baazar sur sa carrière au cinéma, Emily Ratajkowski estime qu'elle est victime d'une certaine discrimination. Ce qu'on lui reproche? Sa poitrine trop volumineuse.

«Il y a cette chose qui m'arrive. On me dit 'Oh elle est trop sexy'. C'est un truc qu'on brandit contre les femmes, le fait que les gens ne veuillent pas travailler avec moi parce que mes seins sont trop gros», affirme la mannequin/actrice. «C'est quoi le problème avec les seins? C'est quelque chose de beau et de féminin qu'il faut célébrer. Je veux dire, et puis quoi encore? Ils sont magnifiques quand ils sont gros, magnifiques quand ils sont petits, pourquoi cela devrait-il être un problème.»

Un fardeau dur à porter pour celle qui peut quand même se targuer d'avoir joué dans Gone Girl de David Fincher. En 2018, elle sera également à l'affiche du thriller Welcome Home. Mais malgré ces apparitions notables, Emily Ratajkowski pense que son talent d'actrice est sous-estimé.

Mais on peut aussi imaginer que son physique de pin-up lui a, à l'occasion, permis de décrocher certains rôles. La scène torride de Gone Girl avec Ben Affleck en témoigne. À l'heure où certaines actrices se plaignent, à juste titre, de discriminations liées à leur âge, leur sexe ou à leur couleur de peau, le combat d'Emily Ratajkowski semble un peu... gonflé.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

