Donald Trump a posé une question sur Twitter. Ça s'est (évidemment) mal terminé.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a interpellé le dictateur nord-coréen Kim Jong-un sur Twitter ce lundi.

Trump, qui a mentionné auparavant que Kim était un homme brillant, a posé cette question aux Internautes: «Ce type n'a-t-il rien de mieux à faire avec sa vie?»

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

Quand le président demande... les utilisateurs de Twitter répondent illico avec des centaines de répliques en quelques minutes.

Voici quelques-unes de ces réponses:

This is the pot calling the kettle Kim Jong Un.



I mean don't you have something better to do than tweet? Like maybe be President? — Dan Hevia (@DanHevia) July 4, 2017

donald trump has just launched another dumb tweet. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that... — sam (@SamTheCobra) July 4, 2017

"Does this guy have anything better to do with his life?" pic.twitter.com/hN9ZJrz92c — Greg (@waltisfrozen) July 4, 2017

Says the guy twitter ranting about cable tv hosts all day. 🤦🏻‍♂️ — ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴘɪᴛᴛᴇɴᴀᴜᴇʀ (@map) July 4, 2017

today's automatic winner for best unintended irony — randall g. arnold (@texrat) July 4, 2017

says the guy compulsively tweeting instead of presidenting — Okja Rule (@JustinCaffier) July 4, 2017

Lucky for America we have a wise even-tempered leader to deal with that North Korean NARCISSIST SOCIOPATH MAD MAN!!!



Wait, never mind... pic.twitter.com/GkMVPGwt9G — Dandelion Dollars (@DandelionDollar) July 4, 2017

Quand Trump demande aux internautes si le dictateur n'a rien de mieux à faire avec sa vie, il ne s'attendait sûrement pas à avoir une vague de messages lui disant d'occuper sa fonction de président au lieu de tweeter. Comme quoi, quand on crache en l'air, ça nous retombe toujours dessus!

Ce texte est une traduction de l'anglais et il apparait dans sa version originale sur le HuffPost américain.

