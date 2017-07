«C'est mon histoire!»: «L’agression sexuelle que j’ai subie a scellé mon destin» (PODCAST)

ADVERTISEMENT

Contrairement à la croyance populaire, les hommes sont aussi victimes d'agression sexuelle. Une réalité difficile à admettre, tant le stéréotype de l'homme fort et cuirassé, est profondément ancré dans la psyché collective. On oublie cependant que les hommes furent des enfants...des petits garçons aussi vulnérables que les petites filles.

Pour peu que les adultes dans leur entourage, pervertissent leur rôle de protecteurs pour se comporter en prédateurs, et voilà ces petits êtres sans défense, devenir des proies idéales, à la merci des instincts les plus vils de leurs abuseurs.

Les conséquences au long cours des sévices sexuels infligés aux garçons, sont insondables. L'atteinte fatale à leur intégrité et à leur dignité, les confine dans un état de sidération et de honte dont ils auront du mal à s'affranchir. Une double peine qu'ils traînent la plupart du temps jusqu'à un stade avancé de leur de vie.

Soigner ces âmes blessées, si tant est que cela soit possible, est une responsabilité que la société dans son ensemble devrait prendre à bras le corps. Réveiller les consciences sur l'impact des expériences vécues dans l'enfance, sur l'homme en devenir ; des expériences qui serviront de fondation à ce futur homme et aux générations qui lui succèderont. « L'enfant est le père de l'homme », disait le poète Wordsworth.

Mener une bataille pour survivre psychologiquement et humainement à un tel traumatisme est déjà assez douloureux et éprouvant pour les victimes, pour qu'on leur impose de surcroît, de lourdes contraintes dans leur quête de réparation morale et judiciaire.

C'est l'épreuve qu'a vécue Frank Tremblay, depuis l'agression qu'il a subie à l'âge de 13 ans. Un vrai parcours du combattant, semé de souffrances et d'embûches. Porté par l'énergie du désespoir face au déni et à la résistance de la société, il devient le porte-parole de centaines de victimes.

Un coût humain, psychologique et financier très élevé dont il a encore aujourd'hui du mal à se relever et qu'il tente de surmonter grâce à sa détermination et le courage de parler.

Invités :

1re partie: Frank Tremblay, témoin. Ancien porte-parole des victimes des pères rédemptoristes du Séminaire Saint-Alphonse. Très endetté depuis son recours judiciaire, il lance une campagne de financement sur gofundme.com pour s'en sortir.

2e partie: Sébastien Richard, président du Criphase, un organisme d'aide et d'accompagnement pour les hommes ayant subi des sévices sexuels. Il nous éclaire sur la problématique souvent méconnue des abus sexuels subis par les hommes. Il est également l'auteur de l'ouvrage Religieux et pédophile disponible sur le site criphase.com

Conception, animation : Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval

C'est mon histoire « Le chemin le plus court d'un être humain à la vérité, est une histoire simple », disait le psychothérapeute, Anthony de Mello. Nos parcours de vie sont souvent plus transfigurants que les écrits et les discours savants, puisqu'ils nous révèlent les vérités les plus profondes et, par là même, nous libèrent. Dans cette nouvelle série de storytelling, nous donnons la parole à des gens ordinaires aux histoires touchantes, captivantes et profondément humaines. Des histoires vraies sur des thèmes divers et variés de notre vie quotidienne, où l'on parle de chair, de désirs, d'épreuves et de résilience. Tout un chacun a une vie singulière, qui mérite d'être racontée. Suivez cette série de huit podcasts sur le HuffPost Québec, chaque mardi à partir du 6 juin 2017. Cliquez ici pour écouter toutes les entrevues de la série!

Les podcasts sont disponibles sur les plateformes suivantes: