Le constructeur automobile américain Tesla annonce que le très attendu Model 3 sortira de l'usine dès vendredi prochain, quelques semaines plus tôt que prévu.

La nouvelle a été confirmée lundi sur les réseaux sociaux par le président et chef de la direction de Tesla, Elon Musk.

Le fabricant de véhicules électriques soutient que le Model 3, sa voiture la plus abordable à ce jour, offre une autonomie de plus de 345 kilomètres par charge d'électricité et coûte 35 000 $ US, avant les incitatifs. L'achat de cette automobile est admissible à diverses subventions gouvernementales.

Tesla prévoit l'assemblage hebdomadaire de 5000 Model 3 d'ici la fin de l'année. En 2018, la cadence augmentera à 10 000, espère-t-on.

L'année dernière, un nombre indéterminé de personnes ont versé à Tesla un dépôt remboursable de 1000 $ afin de pouvoir se procurer le nouveau sedan dès sa mise en disponibilité.

