Ron Sexsmith au Club Soda: romantique

De bonnes histoires et une guitare

Au Club Soda, Ron Sexsmith était accompagné d'un batteur, d'un bassiste, d'un guitariste et d'un pianiste (celui-ci a aussi utilisé un petit clavier au besoin). Guitare acoustique au cou, il a commencé le concert avec la pièce It Won't Last for Long, issue de son plus récent disque.

«Everything in life is passing through it seems / And what you're feeling now will fade away / Like some forgotten dream / The sun will kiss your eyelids open / You'll wake to find your heart unbroken / You may not see it now / But just hold on / Because it won't last for long»

Peu de temps après, Sexsmith a proposé une autre chanson de l'album The Last Rider, à savoir la belle Breakfast Ethereal, dont le refrain a été chanté en harmonie avec deux autres musiciens. Et quand on croyait qu'elle resterait dans son nid douillet, la chanson s'est envolée, guidée par une énergique guitare électrique. Très cool finale.