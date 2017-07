De l'inspiration et des surprises à la Journée UNIS Canada

Dimanche 2 juillet, la fête n'était pas terminée sur la colline du Parlement. La journée UNIS Canada offrait sa toute première édition en plein air. L'événement encourage les jeunes à contribuer à la société, en choisissant une cause sociale et en posant des gestes concrets sur divers enjeux pour les 150 prochaines années. Trois thèmes étaient à l'honneur, soit l'environnement, la jeunesse et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Des athlètes de diverses disciplines étaient présents pour livrer leurs témoignages et inspirer les jeunes à atteindre leur but. Notons la participation de P.K. Subban, de Joannie Rochette, de Chantal Petitclerc et d'Alexandre Despatie. La portion francophone était aussi bien représentée avec la présence d'artistes québécois qui se sont produits sur la scène: Alex Nevsky, Les Trois Accords et Marc Dupré.

Plusieurs invités surprise se sont présentés, comme la chanteuse Shania Twain, qui a abordé le sujet de l'éducation. Un des artistes qui était le plus attendu était, certes, le chanteur du groupe Tragically Hip, Gord Downie. Il est venu assister à la performance d'une chorale d'enfants qui a interprété en son honneur la chanson The Stranger. Gord était visiblement touché par la présentation.

Pour conclure les festivités, le groupe Hedley a offert une performance inoubliable devant des admirateurs très heureux. Le groupe a interprété quelques titres dont Hello ainsi que le succès qui les a fait connaître, Crazy for you.

L'organisation caritative UNIS a été fondée par deux activistes internationaux, Craig et Marc Kielburger. Depuis 2007, le mouvement UNIS a amassé plus de 79 millions $ pour plus de 6 500 d'organisations locales et internationales.

L'événement était diffusé en direct sur la page Facebook de Journée Unis Canada.