Alexander Radulov s'en va à Dallas

L'ère Alexander Radulov n'aura duré qu'une saison à Montréal. Les Stars de Dallas ont annconé lundi l'embauche du joueur autonome pour cinq ans et 31,25 millions $ US.

Radulov touchera 6,25 millions $ pour chacune des cinq prochaines campagnes.

L'ailier droit de six pieds deux, 205 livres qui célébrera son 31e anniversaire le 5 juillet à disputé 76 rencontres avec le Tricolore la saison dernière, marquant 18 buts en plus d'ajouter 36 aides, un sommet chez le Canadien. Il a aussi été le meilleur pointeur du club avec sept points (2-5) en six matchs éliminatoires.

En 230 rencontres en carrières avec les Predators de Nashville et le Canadien, le Russe a marqué 65 buts et amassé 91 mentions d'assistance pour 156 points.

Avant de revenir à la LNH, Radulov a passé huit saisons dans la KHL, où il a inscrit 492 points (169-323) en 391 matchs. Au cours de son passage dans la Ligue continentale, il a terminé au sommet du classement des marqueurs en trois occasions, en 2010-11, 2011-12 et 2014-15, en plus de terminer deuxième en 2012-13 et 2015-16.

Radulov a représenté la Russie en plusieurs occasions en tournois internationaux: aux Jeux olympiques de 2010 et 2014; aux Mondiaux de 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013: aux Mondiaux junior de 2005 et 2006; ainsi qu'au Mondial des moins de 18 ans de 2004, remportant trois médailles d'or (2004, 2008 et 2009).

Il a été le premier choix des Preds, 15e au total, au repêchage de 2004.

LIRE AUSSI:

» Le Canadien s'entend avec Ales Hemsky

Déjà publié sur le HuffPost: