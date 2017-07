Une fusillade en Arkansas fait au moins 17 blessés

Une fusillade dans un club de nuit de Little Rock, dans l'État américain de l'Arkansas, a fait 17 blessés.

Leur vie n'est toutefois pas en danger.

Un conflit aurait éclaté entre plusieurs clients de l'établissement tard dans la nuit.

On ignore s'il y a eu un seul ou plusieurs tireurs.

La police a rapidement éliminé l'hypothèse d'une attaque terroriste.

Dramatic video shows moment leading up to shooting inside Little Rock, Arkansas nightclub that left 17 people injured. pic.twitter.com/VOnzXncaaZ