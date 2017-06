Un docteur tué et plusieurs blessés graves lors d'une fusillade dans un hôpital de New York

Un docteur a été tué et cinq autres personnes ont été gravement blessées dans la fusillade survenue vendredi dans un hôpital du Bronx, a indiqué le maire de New York, Bill de Blasio.

Le tireur à l'origine de la fusillade, un docteur lui aussi et ancien employé de l'hôpital, s'est donné la mort, a précisé le maire, sans évoquer de possible motif pour son geste.

Les faits ont eu lieu peu avant 15 h au Lebanon Hospital, un grand hôpital de ce quartier du nord de New York avec près de 1000 lits, a-t-il expliqué.

Le bâtiment, encerclé par la police, se trouve dans un des secteurs les plus fréquentés du Bronx.

La police a bouclé les environs du bâtiment.

Voici les informations qui circulent sur les médias sociaux:

Tir dans l'hôpital Lebanon de NY: de 4 à 6 blessés selon CNN. Le tireur, apparemment un ex employé, est mort; selon la police de NY. — jean-louis santini (@jeanlouissantin) June 30, 2017

Gunman who opened fire on a number of people at a hospital in New York is dead – New York police officialhttps://t.co/Km0JpFSPv4 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 30, 2017

Bronx hospital shooter believed to be a former employee, law enforcement officials tell CNN https://t.co/24uuBzoqXr pic.twitter.com/57KKeC254c — CNN (@CNN) June 30, 2017

Shooter at Bronx Lebanon Hospital in New York City believed to be former employee. Armed with an automatic assault rifle, say reports. — Dave Naylor (@Nobby7694) June 30, 2017

LIVE: Aerial view of Bronx, where there have been reports of shots fired in Bronx Lebanon Hospital Center https://t.co/uIxR0DktXL — Reuters Live (@ReutersLive) June 30, 2017