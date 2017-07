Le gouverneur général du Canada a annoncé vendredi 99 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada.

Par voie de communiqué, le gouverneur général David Johnston s'est dit « ravi de souligner les réalisations de ces nouveaux récipiendaires de l'Ordre du Canada à l'aube du 150e anniversaire de la Confédération ».

« Cette année, le 1er juillet marque aussi le 50e anniversaire de la création de l'Ordre du Canada et de la toute première liste de nominations, publiée quelques jours plus tard », a mentionné David Johnston.

Parmi les personnes qui se verront remettre la plus haute récompense du système canadien de titres et décorations, on trouve la chercheuse en sciences humaines Michèle Stanton-Jean, qui a représenté le Québec au sein de la Délégation permanente du Canada à l'UNESCO de 2011 à 2014. Elle a aussi été sous-ministre de la Santé du Canada et a coécrit L'histoire des femmes au Québec.

Le scientifique Yoshua Bengio de l'Université de Montréal sera également décoré pour ses travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Dans le domaine des arts et de la culture, on trouve le cinéaste Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club, Wild et Démolition), l'homme d'affaires et philanthrope Pierre Bourgie, de la Fondation Arte Musica, de même que les acteurs ontariens Mike Myers (Austin Powers) et Catherine O'Hara, qui s'est illustrée dans des films à succès comme Maman, j'ai raté l'avion! et Bételgeuse.

Le monde de la gastronomie n'a pas été oublié : René-Luc Blaquière, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), devient membre de l'Ordre du Canada pour sa contribution au rayonnement de la gastronomie québécoise et son apport au développement de l'hôtellerie, au pays comme à l'étranger.

Dans le monde du sport, il y a notamment la vedette du soccer britanno-colombienne Christine Sinclair et le hockeyeur Mark Messier.

Depuis la création de cette distinction, près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre.

VOIR AUSSI: