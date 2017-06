La star du football américain Zeke Elliott nu pour ESPN choque ces messieurs sur la toile

ADVERTISEMENT

Lundi matin, ESPN a posté une vidéo du célèbre sportif Zeke Elliott nu et aspergé d'eau, regard de braise, ça en jette! C'est une série photos pour le Body Issue 2017 du magazine américain Espn du 7 juillet prochain.

Depuis 2009, le magazine américain présente chaque année un ensemble d'athlètes posant partiellement ou entièrement nus dans son supplément.

Voici le teaser de ce supplément.

You can now add "cover boy" to Zeke's resume. pic.twitter.com/DSS8r0Jzef — ESPN (@espn) June 26, 2017

Mais la toile ne l'a pas vu de cet oeil! Voici de nombreux commentaires qui démontrent qu'un homme nu et musclé ça choque ces messieurs.

Zeke the goat but I gotta unfollow espn. Videos of ITs ass and now this? — Яaymond (@Nizmond) June 26, 2017

« Je vais cesser de suivre ESPN. Une vidéo de ses fesses et maintenant ceci.»

SPORTS. THE S STANDS FOR SPORTS. NOT STRIPPERS — doggo + clutchy (@ewwitzclutchy) June 26, 2017

« Le S pour sport et non pour strippers.»

Didn't need to see this before breakfast — Rodney (@Easy132) June 26, 2017

«Pas envie de voir cela avant le déjeuner. »

ESPN is straight garbage now. — KingRupert (@KingRupert845) June 26, 2017

«ESPN direct à la poubelle. »

En résumé, une star du sport nu, tout muscles dehors, ne fait pas l'unanimité. Ces messieurs ne sont pas prêts à encaisser la vision d'une anatomie hors du commun. Serait-ce la preuve que certains de ces messieurs ne supportent pas la compétition?

