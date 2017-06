Une sonde détecte toutes les traces de cancer

Une sonde optique qui permet de détecter des cellules cancéreuses de façon infaillible, avec une précision de 100 %, a été mise au point par des chercheurs québécois.

Un texte d'Alain Labelle

En 2015, une équipe montréalaise (Polytechnique Montréal, CRCHUM et Neuro de l'Université McGill) annonçait la création d'une sonde portative permettant aux chirurgiens de détecter avec précision presque toutes les cellules cancéreuses en temps réel durant les opérations au cerveau.

Ces chercheurs ont maintenant perfectionné leur invention et conçu un nouveau dispositif plus précis, sensible et spécifique, apte à détecter non seulement les cellules cancéreuses du cerveau, mais également les cellules cancéreuses du côlon, de la peau et du poumon.

Ainsi, au cours d'une chirurgie, la sonde détecte maintenant des cellules cancéreuses de façon infaillible avec une précision de 100 % lorsqu'elle est pointée sur une région cancéreuse.

«Réduire le nombre de cellules cancéreuses ou les éliminer complètement durant une intervention chirurgicale est une partie essentielle du traitement du cancer.» Kevin Petrecca, Neuro

Actuellement, il est souvent difficile de distinguer visuellement toutes les cellules cancéreuses.

Cette réalité permet la persistance fréquente de cellules cancéreuses invasives après l'opération et mène souvent à la réapparition du cancer.

Or, grâce à la perfection de l'invention québécoise, les médecins peuvent éliminer de façon chirurgicale nombre de cellules cancéreuses. Les personnes atteintes de formes de cancer répandues pourront ainsi espérer vivre plus longtemps et diminuer leur risque de récidive.

«La sonde que nous avons conçue permet de détecter presque 100 % des cellules cancéreuses dans le cerveau. Il s'agit d'une percée très importante.» Frédéric Leblond, professeur à Polytechnique Montréal

L'avantage de cet instrument est qu'il permet au médecin de détecter en temps réel, durant la chirurgie, les cellules qui sont cancéreuses, chose qui n'est pas facile à déterminer à l'œil nu.

Une combinaison gagnante

Cette sonde peropératoire fait appel à la technologie de spectrographie Raman utilisée dans la sonde de première génération pour interpréter la composition moléculaire du tissu organique sondé.

La nouvelle version, multimodale, intègre aussi la spectrographie par fluorescence intrinsèque pour l'interprétation de la composition métabolique des cellules, ainsi que la spectrographie de réflexion diffuse pour l'analyse de l'absorption intrinsèque des tissus organiques des patients.

Cette percée fait l'objet d'un article publié dans la revue Cancer Research, de l'American Association for Cancer Research.

