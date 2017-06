Tout droit sorties de «The Handmaid’s Tale», elles défilent contre la réforme de la santé devant le Capitole

Les sénateurs américains devront voter en juillet 2017 la réforme de la santé. Celle-ci entend, entre autres, abroger les impôts et taxes créés par l'Obamacare, réduire les crédits au système de santé comme ceux accordés au programme Medicaid.

Cette réforme pourrait, si le texte est voté, mettre en danger la santé de nombreuses femmes, d'autant plus que le planning familial américain pourrait perdre ses aides gouvernementales. C'est pourquoi, le 27 juin, une trentaine de militantes du planning familial ont revêtu les vêtements des Servantes de la série à succès The Handmaid's Tale.

Handmaids have arrived at the Capitol. #StandWithPPpic.twitter.com/8pnohO8fbm — Planned Parenthood (@PPMHVAction) 27 juin 2017

Adaptée du roman du même nom (La Servante écarlate, en français) écrit par Margaret Atwood dans le Berlin ouest de 1985, la série plonge dans un futur proche où les États-Unis ne sont plus. Face à la violence des catastrophes environnementales et la chute drastique du taux de fertilité, le pays est tombé aux mains d'une secte de chrétiens extrémistes qui ont décidé de faire des rares femmes encore fertiles leurs esclaves dans le but de s'assurer une descendance.

June (Elisabeth Moss dans Mad Men) est l'une de ces femmes. Capturée alors qu'elle tentait de fuir vers le Canada, elle a été torturée et humiliée jusqu'à ce qu'elle accepte son nouveau rôle de "ventre sur pattes" et est maintenant retenue dans la maison de l'un des couples les plus puissants de cette nouvelle république. Elle est habillée comme ses semblables d'un bonnet blanc et d'une longue cape rouge.

Also outside the Capitol w/ us - Handmaids, making a chilling statement about the GOP #HealthcareBill's cruel policies. #ProtectOurCarepic.twitter.com/LBCxj4XVtl — NARAL (@NARAL) 27 juin 2017

Depuis le début de la diffusion de la série, les manifestations de Servantes se multiplient. D'autres ont eu lieu au Texas, dans l'Ohio ou en Californie. Un symbole parfait pour "attirer l'attention sur la menace qui pèse sur les moyens très concrets pour les femmes d'accéder à une couverture santé et à une contraception", résume une consœur du HuffPost américain.

Currently outside the Capitol pic.twitter.com/fn3KGfaljA — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 27 juin 2017

This protest was staged by Planned Parenthood to protest the GOP healthcare bill pic.twitter.com/zIcaYjo9GD — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 27 juin 2017

