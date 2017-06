Styles de soirée: du beau monde lors de la soirée estivale Grey Goose

Mardi 27 juin, plus de 300 personnes se sont réunies pour célébrer l'évènement annuel de l'été de Grey Goose: la Sunset Soirée en plein air au Forest & Stream Club sur le boulevard Lakeshore. Notre photographe était de la partie pour immortaliser de bien beaux styles.

C'est autour d'un souper pique-nique à la parisienne dirigé par le chef Justin Kent que les convives se sont rassemblés. Un souper champêtre suivi ensuite d'une soirée marquée de mixs festifs, de cocktails à volonté, et de bonne humeur ensoleillée.

Un cocktail repéré lors de la soirée

LE GRAND FIZZ GREY GOOSE INGRÉDIENTS

1 ½ oz vodka

1 oz St Germain

2 oz soda bien froid

½ oz jus de lime fraîchement pressé (environ 2 quartiers, au goût)

PRÉPARATION

Remplir un grand verre à vin rouge d'une bonne quantité de glace. Ajouter la vodka, puis y presser les quartiers de lime et les jeter. Ajouter le St-Germain et le soda froid. Garnir de quartiers de lime et d'un bâtonnet à cocktail. Pour une touche encore plus aromatique, tordre le zeste du quartier de lime pressé au-dessus du verr

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous.