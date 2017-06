Sophie Grégoire se confie sur son intérêt pour les créateurs de mode canadiens

ADVERTISEMENT

Sophie Grégoire se confie à Jeanne Beker dans le Globe and Mail sur les créateurs de mode canadiens.

Depuis l'élection de son mari devenu premier ministre du Canada en 2015, Sophie Grégoire s'est fixée comme objectif de faire la promotion de la mode d'ici, de nos créateurs canadiens au talent pas assez exposé.

«En tant que consommatrice et maman, j'ai toujours porté beaucoup d'intérêt aux produits locaux. Ce n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je ne me suis pas dit: oh mon dieu, je devrais encourager les talents d'ici. Lors de l'investiture de mon mari, il était évident pour moi de porter des vêtements signés de créateurs canadiens. »

Son expérience des créateurs canadiens a permis de faire connaître de nombreux talents d'ici, ailleurs qu'au Canada.

« Je n'aurais jamais imaginé recueillir autant de réactions et susciter autant de curiosité» - Sophie Grégoire.

« Je reçois des lettres de designers et artistes qui se sont fait connaître grâce à cette exposition - et c'est ce que nous recherchons.»

Parmi les créateurs que Sophie a fait connaître, il y a Aleks Susak et Éditions De Robes, et aussi The Saucy Milliner, Muriel Dombret, Lucian Matis et Mikael D.

