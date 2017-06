Des dinosaures étaient couvés comme des petits poussins

Malgré leurs 100 kilos à la pesée, les oviraptorosaures, des dinosaures à plumes à l'étrange allure, couvaient leurs oeufs à une température semblable à celle des poules, selon une étude publiée mercredi.

Appartenant au groupe des théropodes, ils pesaient entre 50 et 100 kilos et pouvaient atteindre 1,50 m à 2 mètres. Dotés d'un bec robuste comme celui du perroquet et coiffés d'une crête, les oviraptorosaures étaient pour la plupart couverts de plumes.

Ces ancêtres des oiseaux gagnent aujourd'hui une nouvelle caractéristique aviaire: ils incubaient leurs oeufs par transfert de chaleur (entre 35 et 40 degrés) entre leur corps et la couvée.

"C'est vraiment une température très élevée, bien au-dessus des températures moyennes ambiantes, donc cela prouve qu'il s'agissait de couvaison", explique à l'AFP Romain Amiot, paléontologue et géochimiste de CNRS et coauteur de l'étude parue dans la revue Palaeontology.

La température d'incubation d'un oeuf de crocodile, animal enterrant ses oeufs, est d'environ 30°C, alors que celle d'un oeuf de poule est de 37,5°C, selon un communiqué du CNRS.

Pour en arriver à ces conclusions, l'équipe franco-chinoise a analysé sept oeufs fossilisés d'oviraptorosaures, vieux de 70 millions d'années, provenant du sud de la Chine, et à l'intérieur desquels le squelette de l'embryon avait été préservé.

"Nous avons déterminé à quelle température ces os ont été formés en utilisant la composition isotopique en oxygène", explique le chercheur.

Selon les chercheurs, ces résultats prouvent également que ces dinosaures étaient à sang chaud et que leur température corporelle était au moins aussi élevée que la température d'incubation.

Mais cette stratégie de reproduction ne peut être généralisée à l'ensemble des dinosaures. "On imagine mal un diplodocus s'allonger sur sa couvée sans éclater ses oeufs ou rater la zone de couvaison", explique Romain Amiot.

Le diplodocus, l'un des plus grands animaux à avoir vécu sur Terre, mesurait environ 30 mètres de long et pesait plus de 10 tonnes.

Des études précédentes avaient déjà avancé que certains dinosaures couvaient leur progéniture, mais en s'appuyant sur la taille des nids retrouvés ou sur les structures internes des os fossilisés de dinosaures.

Certains fossiles de dinosaures adultes ont également été retrouvés au-dessus de nombreux oeufs, laissant supposer qu'ils étaient en train de couver au moment de leur mort.

Cette stratégie de reproduction a son importance pour une espèce: elle lui permet "de s'affranchir des sources de chaleur extérieures". "Couver permet à l'animal de supporter des fluctuations climatiques, d'exploiter tous les environnements qui existaient sur terre notamment pour aller là où les territoires étaient plus froids", explique le chercheur.