Après l'attaque de plusieurs facteurs par une corneille, le service postal canadien a suspendu la distribution du courrier dans un quartier de Vancouver.

"Nous avons eu des problèmes dans ce quartier quand nos facteurs ont été attaqués par une corneille", a raconté mardi Phil Legault, porte-parole de Poste Canada.

"La sécurité de notre courrier et de nos employés est la priorité", a-t-il ajouté en précisant que les habitants avaient été informés du lieu où retirer leurs plis.

À la suite d'une attaque du volatile, l'un des préposés au courrier est revenu ensanglanté, selon des médias locaux.

La corneille, baptisée Canuck, s'était illustrée l'an dernier après avoir dérobé un couteau sous le nez de policiers enquêtant sur une scène de crime.

Elle a été vue dans le métro de la ville ou, il y a quelques jours, en train de tenter de dérober un petit-déjeuner dans le McDonald's du quartier.

Canuck a une page Facebook, "Canuck and I" (Canuck et moi), suivie par plus de 50 000 personnes, où des photos et vidéos sont régulièrement postées par les habitants du quartier.

