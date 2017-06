Annie Villeneuve et Joël Legendre réagissent suite au Défilé de la Fête nationale

L’animatrice s’est confiée à Saskia Thuot dans le dernier numéro du magazine 7 Jours. Celle qui est en couple avec l’animateur Daniel Melançon depuis six ans ne se sent pas pressée d’avoir des enfants. «J’ai tellement été prise ces 15 dernières années que je ne ressens pas l’horloge biologique, mais je ne me vois pas sans enfant dans ma vie. Même si j’ai 37 ans, ça ne me stresse pas! Ma mère m’a eue à 42 ans, je suis en forme et j’ai tous mes morceaux. Je veux encore vivre des choses. J’ai des objectifs que je veux atteindre avant de fonder une famille.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Les faux profils sur les réseaux sociaux sont de vraies mines à fraudeurs qui usurpent l'identité de personnalités publiques pour utiliser leur image et obtenir, d'une façon ou d'une autre, un gain financier. Cette fois, c'est à Joey Scarpellino et à ses fans qu'on s'en prend par l'entremise d'Instagram. «Non je ne me suis pas ouvert un autre Instagram pour faire tirer des iPhones. Ce n'est pas dans mes projets à court ou à long terme de le faire non plus. Mais si jamais ça arrive, je vous le laisserai savoir sur cette page-ci, promis», explique-t-il

On s'était grandement attachés au couple formé par Alicia Moffet et Kevin Bazinet, qui s'étaient rencontrés lors de la troisième saison de La Voix, en 2015, saison dont le musicien avait d'ailleurs remporté les grands honneurs. On apprend malheureusement cette semaine que le couple s'est séparé, après deux ans et demi de relation. C'est Alicia Moffet, qui vient de lancer sa propre ligne de maquillage, qui en a fait l'annonce par l'entremise de son compte Instagram. Soulignant les beaux moments qu'ils ont passés ensemble et qu'ils ont partagés avec leurs fans, la YouTubeuse explique qu'elle trouve important d'informer le public qu'ils ne forment plus un couple depuis maintenant trois semaines.

Patrick Bourgeois a combattu un cancer au cours des derniers mois, mais il va désormais beaucoup mieux. En effet, l'ancien membre du groupe Les BB est sur la voie de la guérison. Dans l'entrevue, Patrice Bélanger demande à Ludovick comment la maladie de son père l'a affecté. «C'est sûrement la plus grosse année de ma vie», répond-il. Heureusement, Ludovick a passé au travers grâce à son attitude positive : «Je vis au jour le jour. Ce qui est en dehors de ce que je fais en ce moment, je n'y pense pas.»

Pendant que Céline est partie en tournée en Europe, René-Charles danse! En effet, René-Charles Angélil a passé la fin de semaine à faire la fête à Las Vegas avec ses amis. Le fils de Céline Dion a publié plusieurs photos sur son compte Instagram, hier, avec la légende «Vegas for the weekend». On y voit René-Charles et un groupe d'amis composés de garçons et de filles de son âge. On sait que la gang est allée se baigner et a mangé au Caesars Palace.

On apprenait malheureusement il y a un peu moins de deux semaines que Koriass devait annuler plusieurs spectacles de sa tournée Love Suprême «pour des raisons familiales», comme l'avait écrit le père de deux enfants sur Facebook, le 8 juin dernier. On remarque aujourd'hui que l'une des figures de proue du rap québécois a supprimé son compte Instagram. Ses comptes Twitter et Facebook sont toujours actifs, mais l'artiste n'a rien partagé depuis son annonce au début du mois, pas même vendredi dernier alors qu'il a été annoncé qu'il ferait partie de la prochaine mouture de Code G.

La fille de Laurence Jalbert, Jessie, et le conjoint de celle-ci, Mathieu, ont perdu leur petit bébé alors que l'enfant était dans le ventre de sa mère. L'artiste a joint à sa publication une photo bouleversante de la main de l'enfant qui recouvre à peine une phalange d'un doigt adulte.

Mariana Mazza aborde souvent avec humour l'importance de la diversité corporelle. Que ce soit dans ses spectacles ou à Code F, où on ne la verra malheureusement plus, l'humoriste véhicule régulièrement des messages d'acceptation de soi et des visions différentes de la féminité. Avant de disparaître dans la brume pour profiter pleinement d'un mois de vacances bien méritées, elle s'est assurée de faire un point sur les «beach bodies» et, du coup, a fait rire près de 70 000 personnes. Pas pire, pour quelqu'un qui part en congé!

Marie-Chantal Toupin a dû annuler à la dernière minute sa participation au spectacle-bénéfice pour les sinistrés des inondations, à Gatineau, jeudi dernier. C'est dans une publication partagée sur Facebook qu'elle a confirmé qu'elle ne serait pas du spectacle, inquiétant ses fans en partageant des clichés d'elle en jaquette d'hôpital. Elle a rectifié la situation vendredi en expliquant qu'elle est née avec une septicémie et une pyélonéphrite, deux infections qui resurgissent à l'occasion.

Kevin Bazinet vit le grand amour avec celle qu'il a connue à La Voix il y a déjà deux ans, Alicia Moffet. Les amoureux sont fiancés et sont toujours prêts à se lancer dans les projets de l'autre, quel qu'il soit. Malgré que leur relation soit bien connue du public, quelqu'un a cru que c'était une bonne idée de se faire passer pour le chanteur sur l'application de rencontre Tinder...

Ingrid Falaise a partagé une photo de son échographie sur Instagram. Cette photo est différente des autres, parce qu'on y voit son bébé faire un «signe du diable» avec ses petits doigts! Quoiqu'il soit toujours très tôt dans son développement, le bébé d'Ingrid semble déjà avoir de l'attitude!

Les démêlés judiciaires de Pierre Karl Péladeau semblent loin d'être terminés. En plus de poursuivre Daniel Lacombe, l'ex-conjoint de son ex-conjointe, Marie-Christine Couture, décédée en octobre dernier, l'homme d'affaires est en procédure de divorce pour officialiser sa rupture avec Julie Snyder. Dans cette cause, il avait recruté l'avocate de renom Anne-France Goldwater, engagée à la fin du mois d'août dernier. Or, Pierre Karl Péladeau a mis un terme à cette embauche le 2 avril dernier et, d'après l'avocate, il n'aurait pas payé ses honoraires entre le 26 février et le 31 mars.

Marie-Josée Tremblay vient de mettre au monde un autre bout de chou. «Il s'appelle Emile et il est né le 26 mai dernier. Son grand frère Théo et lui ont presque partagé la même date de fête, Théo étant né le 19 mai», a-t-elle confié à EnVedette.ca. Très discrète sur sa vie privée, celle qu'on a vue dernièrement dans District 31 a vécu sa grossesse auprès de son amoureux, Charles, et plutôt loin des caméras.

Une drôle de rumeur est venue aux oreilles de Sylvain Cossette. Le chanteur a appris dans les médias qu'il est en couple avec… Annie Villeneuve! C'est que la chanteuse avait partagé sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en sa compagnie, indiquant en légende : «Je vous présente #bradpitt ou c'est peut-être #brunopelletier … Je ne suis plus certaine…. En tout cas!» Cette petite phrase a fait des vagues et s'est vite transformée dans l'œil de certains comme une déclaration d'amour plutôt qu'une simple blague.

Chantal Lacroix a annoncé le décès d'une de ses amies, Nancy. C'est dans une très belle publication Facebook que l'animatrice a annoncé que cette amie avait perdu son combat contre la maladie, parlant de Nancy comme d'une femme toujours prête à «donner au suivant». Chantal Lacroix poursuit en écrivant que Nancy lui a demandé mercredi de venir la voir au centre palliatif de l'hôpital de Trois-Rivières, là où elle a terminé sa vie, mais, ne pouvant pas se déplacer, la conférencière lui a demandé de «tenir le coup» quelques jours de plus, ce que son amie lui a promis. Elles ont finalement pu se voir dimanche dernier et c'est le mardi 13 juin que l'animatrice a reçu un appel pour lui annoncer le décès de Nancy.

Brigitte Boisjoli annonçait à Noël qu'elle et son fiancé, Jean-Philippe Audet, attendaient leur premier enfant. Elle a ensuite dévoilé le sexe de son bébé à naître et le prénom qu'ils avaient choisi : une petite fille qu'ils allaient nommer Charlie. Quelques mois plus tard, le miracle de la vie a opéré et l'adorable poupon est né le 13 juin. «Nous pouvons enfin tenir notre belle petite Charlie en parfaite santé dans nos bras, l'admirer et l'aimer à plein temps!»

Si Pascale Picard a accouché le 23 avril dernier, elle est demeurée discrète sur les réseaux sociaux depuis. Ça a changé samedi dernier, lorsque la chanteuse a partagé une première photo d'elle et de sa fille Léonie Chartrain sur son compte Instagram et sur sa page Facebook.

Marie-Mai a fait jaser en partageant sur Instagram une photo de son micro et de son piano à l'intérieur de son studio. Elle écrit : «Ok! Let's do this…» Tout porte à croire que Marie-Mai serait en train d'enregistrer du nouveau matériel. À suivre…

Salomé Corbo a annoncé sur Twitter qu'elle vendait son coquet chalet à St-Colomban. Dans son tweet, la comédienne écrit que sa mère lui a conseillé de mettre une figurine de Saint-Joseph au bas de son chalet pour en accélérer la vente, ce qu'elle a fait! La maison est à vendre pour la somme de 134 900 $. Une aubaine, considérant qu'elle a été évaluée à 151 000 $! À qui la chance?

On apprenait il y a un peu plus d'un mois que Danièle Henkel et sa famille vivaient des moments difficiles. Sans rentrer dans les détails, l'ex-dragonne avait écrit sur Facebook faire face à «un défi familial» et mentionnait principalement sa fille cadette, Amel. Devant cette triste annonce, on s'était douté qu'une maladie s'était abattue sur la jeune femme. C'est ce que madame Henkel a confirmé cette fin de semaine alors qu'elle profitait du Grand Prix pour quelques soirées huppées où elle s'est rendue en compagnie de sa fille. C'est en partageant des photos sur lesquelles on peut voir Denis Coderre et Amel, qui porte un ravissant foulard sur la tête, que la mère de quatre enfants a écrit : «Je suis fière de ma fille Amel qui combat un cancer avec force et résilience. Elle gagnera! Comme je l'aime!! C'est elle qui nous donne la force de garder le moral».

Ricardo fait bien rigoler depuis hier à cause de centaines de commentaires hilarants laissés sous sa recette ridiculement simple d'avocats à la crème sure, mais Jacques St-Georges n'entend pas à rire. Propriétaire d'une maison centenaire à St-Lambert, monsieur St-Georges dit avoir vu sa quiétude disparaître quand la compagnie de gestion immobilière C2L2, dont Ricardo est l'un des quatre propriétaires, a acheté le terrain mitoyen au sien en 2013. Suite à cet achat, d'importants travaux ont été faits sur la propriété afin d'accueillir les bureaux de Ricardo Média Inc. ainsi qu'une boutique et un café, mais monsieur St-Georges accuse le chef cuisinier d'avoir causé des dommages à son terrain en plus d'avoir troublé sa paix pendant deux ans, réclamant ainsi près de 14 000$.

Jeudi dernier, à la Taverne Cobra, Marie-Chantal Toupin donnait un spectacle... Et quel spectacle! En effet, la chanteuse a brisé le quatrième mur en montant sur le bar pour chanter et faire lever le party. Ça a marché, puisque ses fans applaudissaient et criaient. La taverne étroite du Boulevard St-Laurent, à Montréal, était remplie pour l'occasion.

Celle qu'on a vu dans Tactik et qui jouait Aurélie Laflamme dans le film du même nom a trouvé l'amour! On avait croisé Marianne la semaine dernière à la soirée Dress To Kill et on se demandait qui était le beau brun qui l'accompagnait… «Il s'appelle William. C'est tout nouveau entre nous! Il vient d'être accepté au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et je suis tellement fière

Érik Caouette et sa femme, Marie-Pier Arès, se sont séparés. L’attaché de presse de celui qui constitue la moitié du duo 2Frères, Martin Véronneau, a confirmé la triste nouvelle en précisant que les principaux concernés sont restés en bons termes malgré la rupture, ce qui est tant mieux puisque Marie-Pier est également la gérante de l’artiste. En effet, malgré la séparation, son ancienne conjointe garde ses fonctions. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Koriass a annoncé qu’il annulait tous les spectacles de sa tournée Love Suprême pour des raisons familiales. L'artiste s’est d'ailleurs excusé auprès de ses fans sur sa page Facebook : «Je suis désolé d’annoncer que je dois malheureusement annuler certains engagements prévus dans les prochaines semaines, pour des raisons familiales. J’ai déjà hâte de vous retrouver!» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Mauvais début d’été pour Jean Airoldi, qui s’est acheté une belle Jeep toute neuve il y a cinq jours à peine et qui voulait certainement en profiter pendant la belle saison. Malheureusement pour lui, il n’est pas prêt de partir à l’aventure dans son nouveau véhicule puisqu’il se l’est fait voler. Eh oui, même pas une semaine après en être devenu propriétaire! C’est ce qu’on appelle avoir la poisse… Motivé à retrouver sa nouvelle voiture, l’animateur et fashion victim a lancé un avis sur sa page Facebook, espérant que quelqu’un ait vu sa Jeep. Il faut dire que des voitures au fini mat, on n’en voit pas des tonnes. Lire la suite sur HollywoodPQ...

En spectacle à la salle Méchatigan, samedi dernier, Phil Roy a décidé de profiter de son passage en Beauce le temps de crasher le bal de finissants de la Polyvalente Benoît-Vachon. C’est donc sur un tracteur qu’il a débarqué sur le tapis rouge de l’école beauceronne, créant toute une surprise tant chez les élèves que le personnel de l’établissement. L’humoriste s’est donc présenté sur le véhicule inusité accompagné de Jason Turmel, un finissant, pour ce qu’il a lui-même qualifié de «bal de malade» pendant son spectacle, donné plus tard en soirée. C’est la polyvalente qui a partagé sur sa page Facebook des photos de cette arrivée inattendue. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Il y en a qui sont plus malchanceux que d’autres! C’est le cas de Louis T, qui a raconté sa cocasse (mais onéreuse) mésaventure avec les tickets de Montréal. «Ce matin j’ai quitté la maison en oubliant de changer mon scooter de bord de rue. Pour ça, je me suis mérité une contravention. Au même moment, j’oubliais de remettre de l’argent dans le parcomètre devant lequel ma voiture était stationnée. Je me suis, encore là, mérité une contravention. J’ai pogné deux contraventions, à deux endroits différents, en même temps! On dit du pouvoir d’ubiquité qu’il s’agit d’une faculté divine d’être présent partout en même temps. Juste pour dire qu’en plus de venir avec beaucoup de responsabilités, ça coûte cher être un Dieu.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’animatrice et productrice était visiblement touchée par le passage de l’ex-président des États-Unis, Barack Obama, dans la métropole montréalaise le 6 juin. Julie Snyder, qui était présente lors de l’allocution du président Obama, a tenu à adresser quelques lignes à propos des Obama et se remémorer quelques bons souvenirs. «... Souvenir de 2010 ici : en juin, j’ai eu la chance de bruncher avec Michelle Obama lors du G20, à Toronto. Elle n’est plus à la Maison-Blanche, mais son aura plane encore sur toutes les générations de femmes», indique la femme d’affaires sur ses réseaux. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Le chanteur de 41 ans a fait toute une annonce à Pénélope McQuade lors de son passage aux Échangistes. En effet, Yann Perreau a dévoilé qu’il y allait avoir du nouveau dans sa vie : un tout petit bébé! Sa conjointe, Marie-Pier Veilleux, est enceinte du troisième enfant du couple. Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’un des couples les plus mignons du Québec a dévoilé vouloir renouveler ses voeux de mariage, dans le cadre de leur websérie Amuse-bouches. La paire s’est mariée à Las Vegas, mais souhaitait déclarer leur amour devant parents et amis, de façon plus formelle. Le dernier cliché diffusé sur les réseaux qui fait réagir est sans contredit celui capturé par le photographe du magazine Mariage Québec, où l’on peut voir Valérie et Martin prendre la pose, vêtus de leurs plus beaux atours. Est-ce LA fameuse robe dans laquelle elle traversera l’allée? À suivre! Lire la suite sur HollywoodPQ...

La Chicane est de retour après presque 10 ans d’absence et c’est avec beaucoup de plaisir que les membres du groupe vont entamer bientôt la tournée «20 ans déjà : La dernière chicane». Par contre, du plaisir, ils n’en ont pas toujours eu ensemble. En effet, une chicane entre Boom Desjardins et Dany Bédar avait éclaté et le band avait fini par se dissoudre. En entrevue avec La Presse, les deux musiciens ont affirmé, tout comme Martin Bédar, Éric Maheu et Yanick Boivin, que le temps a fait son oeuvre, rendant ce qui semblait si important il y a une décennie complètement vain aujourd’hui. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Mariana Mazza vendait en édition limitée des t-shirts «J’ai enlevé tout le sable de mon vagin». Les chandails ont fait le bonheur de ses fans… et ont été l’objet de critiques. L’humoriste a donc décidé de répondre aux insatisfaits. Elle a d’abord réagi à la petite guerre qui se faisait dans les commentaires quant aux tailles disponibles, expliquant que ce n’est pas elle «qui fabrique les chandails de [ses] mains, c’est le fabriquant de chandails». Ensuite, pour ceux qui sont mal à l’aise qu’elle fasse «de l’argent sur notre dos» elle rétorque : «je gagne bien ma vie avec mes shows. J’ai pas à me casser la tête pour des t-shirts». BOUM! Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’humoriste François Bellefeuille est papa pour la deuxième fois! Ce dernier a dévoilé une première image de son nouveau bébé sur ses réseaux. L’humoriste de 40 ans avait fait l’annonce de l’arrivée de son deuxième enfant à l’émission Deux filles le matin. Sa conjointe, Miriam Tougas, a donné naissance à une petite puce, Dali, il y a une dizaine de jours. Lire la suite sur HollywoodPQ...

La belle Évelyne Brochu a foulé le tapis rouge du Gala Québec Cinéma dimanche soir en compagnie de son nouveau chum, le médecin de profession Nicolas Schirmer. Alors que le couple était indéniablement bien assorti sur le tapis rouge, quelque chose a retenu l’attention des spectateurs et spectatrices : la ressemblance entre ce dernier et un acteur bien de chez nous, Roy Dupuis! Lire la suite sur HollywoodPQ...

La rumeur courait depuis quelques jours : Alexandre Champagne, mari de Marilou et co-fondateur de «Trois fois par jour», s’éloigne de l’entreprise pour se concentrer sur de nouveaux projets. Il en a officiellement fait l’annonce cette fin de semaine, via Facebook, expliquant qu’il a «un peu plafonné au niveau de la photo de potage» et qu’il préfère développer son talent à travers des photos-reportages qui porteront sur des enjeux de société qui lui sont chers, comme la lutte contre la pauvreté et la tolérance face à l’immigration. Lire la suite sur HollywoodPQ...

La vie de Safia Nolin s’est transformée après la dernière cérémonie de l’ADISQ. Pour l’auteure-compositrice-interprète, c’était le début de plusieurs mois d’intimidation de la part du public. Elle s’est confiée à ce sujet dans une entrevue accordée au Journal de Montréal, cette fin de semaine. «J’ai arrêté de mettre des brassières après l’ADISQ. J’ai fait : fuck you. Je me suis encore plus donné le droit d’être qui je voulais être. J’ai zéro fait attention, j’ai fait l’inverse. Je me suis fait encore plus confiance», laisse-t-elle savoir, d’emblée. «L’ADISQ a été comme une fusée, explique-t-elle. Je ne le regrette pas, c’est cool même si je ne faisais pas ça pour ça.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Kim Rusk était la première invitée de Sacha Bourque et Marie-Lyne Joncas maintenant que leur capsule Autour du cul est présentée sur Noovo. Issue de la websérie Le courrier du cul, ce segment se penche sur la vie sexuelle de célébrités québécoises qui y vont de confidences juteuses, un verre à la main. Dans ces cinq petites minutes, on apprend notamment que Kim Rusk n’a pas eu de relation sexuelle dans le Loft, sauf avec elle-même dans la douche, lieu privilégié du plaisir en solitaire. L’animatrice dévoile aussi qu’elle a un faible pour la pornographie qui met en scène des truckers, surtout s’ils aident une femme à changer de pneu! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Isabelle Desjardins est tout près de devenir maman pour la première fois avec son chum, le hockeyeur David Desharnais. La belle nous avait déjà partagé des images de son baby bump grandissant, mais voilà qu’elle vient de publier une magnifique photo de son ventre alors qu’il ne reste que quelques semaines avant son accouchement. «9 months, 9 mois. Quatre petites mais longues semaines d’attente.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

On ne parle plus vraiment des inondations qui ont sévi au Québec, mais les sinistrés sont loin d’avoir vu le bout de leur problème. Jeremy Demay en est bien conscient et c’est entre autres pour ça qu’il a décidé d’aider Mireille, son conjoint et leur fils. Alors que lui a été diagnostiqué d’un cancer du côlon et elle, peu de temps après, d’un cancer du sein, ils ne pensaient pas que la situation pouvait devenir encore pire… jusqu’à ce que leur maison soit inondée. En plus de tout ça, ils doivent préserver un environnement calme et stable pour leur fils autiste. L’humoriste est donc allé rencontrer la mère de famille et expose cette dure réalité dans une vidéo partagée sur Facebook. En plus de demander des dons, dont 50 % iront à la Croix-Rouge pour les victimes des inondations et l’autre moitié à Mireille et sa famille, Jeremy Demay a fait un top trois des situations qui seraient encore pires que celle que le trio affronte maintenant. Comme quoi l’humour est un merveilleux remède! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Stéphane Rousseau a confié au magazine Échos Vedettes que son coeur n’était plus à prendre. Après sa rupture médiatisée avec l’actrice, réalisatrice et scénariste française d’origine tuniso-italienne Reem Kherici en 2014, l’humoriste de 50 ans s’était fait plutôt discret sur sa vie amoureuse depuis les trois dernières années. «Je vois une fille, mais je ne veux pas en dire beaucoup plus», a-t-il indiqué au reporter du EV. Stéphane Rousseau n’a donc pas voulu en dire plus sur la belle qui partage sa vie. Est-elle connue du public? Québécoise? Française? À suivre... Lire la suite sur HollywoodPQ...

P-A Méthot ne l’a jamais caché : il vit avec le trouble bipolaire, une maladie qui dérègle l’humeur et qui se manifeste par des phases dépressives et des high tout aussi intenses. En entrevue avec le magazine 7 Jours, il s’est ouvert sur le sujet et a décrit une partie du mal-être qu’il vivait. «Je pouvais m’enfermer chez moi pendant une semaine sans parler à personne, confie l'humoriste. Je me mutilais, j’avais des idées noires… Durant ma pire période, je passais mes jointures sur les murs en stuc du corridor de mon appartement jusqu’à ce que j’aie les mains en sang. Je me suis aussi déjà cassé le nez tout seul, à coups de poing. Dans ma tête, c’était logique de faire ça, le fait de me faire mal en dehors me donnait l’impression d’avoir moins mal en dedans. Je me disais que si je me faisais encore plus mal, peut-être que ça allait s’estomper. C’était irrationnel.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’animatrice à «Énergie le matin» était très heureuse hier, puisque son minet adoré, le Colonel Binou, a enfin été retrouvé. Ce dernier n’était pas retourné depuis un bout de temps à la résidence de Mélanie Maynard. Elle explique que c’est sûrement en raison du déménagement que le minet avait décidé de prendre l’air. Dans une vidéo partagée sur Facebook, l’animatrice est hilarante, comme à l’habitude. Elle prend le temps de remercier tous ceux qui l’ont aidé à retrouver son chat, incluant sa voisine qui avait repéré le chat roux en train de relaxer sur ses marches d’escalier. Lire la suite sur HollywoodPQ...

On a tous, à un moment de notre existence, commit un faux pas vestimentaire. Nos goûts et la mode changent avec le temps, nous laissant perplexes devant certains ensembles choisis par le passé. Le dernier responsable d’un faux pas vestimentaire est sans contredit Stéphane Rousseau avec sa chemise «mal de cœur» en genre de velours avec des manches bouffantes. Difficile à croire que des gens ont déjà porté ça! Lire la suite sur HollywoodPQ...

On a appris par le biais de TVA Nouvelles que c’est Marie-Mai qui assurera le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste sur les Plaines d’Abraham, à Québec. On se rappelle qu’elle était également de la partie l’an dernier et que ça avait donné tout un show! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Marie-Chantal Toupin était en beau fusil hier soir, alors qu’elle aurait reçu un message de la part de Facebook pour l’avertir que sa page serait fermée. La chanteuse accuse des personnes malveillantes qui auraient vraisemblablement signalé sa page comme contenu indésirable à Facebook. Marie-Chantal Toupin a également partagé une toute nouvelle page où il est désormais possible de la suivre. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Vous souvenez-vous de Pierre Charbonneau dans le troisième épisode de Célibataires et nus? Le jeune homme de 22 ans avait terminé son aventure avec Audrey-Anne. Mais il semblerait que leur idylle ne s’est pas poursuivie, puisqu’il est allé participer aux auditions pour faire partie de la prochaine saison d’Occupation Double! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Pierre Hébert partage, ce lundi 29 mai, sa liste des plus beaux Québécois. 12 hommes ont ainsi percé son palmarès, basé sur des critères tout sauf superficiels, comme «la personnalité, le talent et l’implication». Laurent Duvernay-Tardif, Xavier Dolan, Patrick Lagacé, Martin Matte, P.K. Subban, Daniel Germain, Louis Morissette, Alexandre Taillefer, Étienne Boulay, le Dr Julien et même le père de l’humoriste se retrouvent dans le top de son cru, tous accompagnés d’une phrase ou deux qui résument leur engagement social ou leur talent. Les internautes semblent plutôt d’accord, puisque ce n’est pas moins de 7000 personnes qui ont aimé la publication depuis ce matin! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Un de nos couples chouchous de vedettes québécoises est sans contredit celui de Mirianne Brûlé et Jason Roy-Léveillé. Les amoureux, qui se sont rencontrés sur le plateau de Ramdam , ont réalisé un rêve qu’ils caressaient depuis longtemps ce printemps en partant pour un mois en Afrique. En plus d’y fêter leur 10e anniversaire, ils ont parcouru 10 000 km à bord d’une Jeep qui leur a permis de visiter l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. Méchant trip! Lire la suite sur HollywoodPQ...

C’était, jusqu’à maintenant, seulement sur des tapis rouges et dans des événements qu’on a pu voir le nouveau couple formé de Pierre Karl Péladeau et Lucie Laurier. Mais maintenant que la belle de 42 ans a confirmé leur relation lors de son passage aux Échangistes, les tourtereaux n’ont vraiment plus de raisons de se cacher! C’est donc en voyage à Cannes que les amoureux se sont faits prendre en photo. Après que des clichés d’eux ensemble aient circulé dans les médias pendant des semaines, il était temps que les principaux intéressés s’affichent eux aussi sur leurs réseaux sociaux respectifs. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Phil Roy a confié à Pénélope McQuade qu’il pesait au-dessus de 300 livres à seulement 22 ans. Il a ensuite raconté que, par un matin de décembre, en 2009, il était à l’hôpital Saint-Luc de Montréal quand une infirmière l’a aidé à se prendre en main. Elle lui a dit qu’elle voyait beaucoup de «clients» chaque jour et qu’elle allait probablement l’oublier d’ici au moment où elle irait se coucher, mais qu’elle se devait de souligner son poids très élevé, particulièrement pour son jeune âge. En sortant, l’humoriste était fâché, mais ces paroles sont finalement restées dans sa tête et l’ont motivé à perdre du poids. Avec le recul, Phil Roy aimerait la remercier, et c’est ainsi qu’est née l’idée de retrouver la femme en question. On lui souhaite de réussir! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Marie-Élaine Thibert interprétera une chanson avec sa fille de quatre ans au Téléthon Opération Enfant Soleil. La petite Marie-Félix et elle chanteront en duo Le temps d’une chanson, écrite par le grand Claude Léveillé. Lire la suite sur HollywoodPQ...

David Desrosiers ne participera pas à la tournée européenne de Simple Plan. Ce dernier combat présentement une dépression majeure, une maladie qu’il avoue avoir eu à affronter à plusieurs reprises sans jamais en avoir ouvertement parlé avant aujourd’hui. «Je combats présentement une dépression majeure qui m’empêche de profiter de la vie et de faire les choses que j’aime tel que de jouer de la musique», précise le Matanais de 36 ans. Du côté du groupe, Chuck Comeau, Jeff Stinco, Pierre Bouvier et Sébastien Lefebvre écrivent : «Ça nous brise le cœur de voir notre ami et collègue vivre ces moments difficiles, mais nous savons qu’il va passer au travers et revenir sur scène avec nous très bientôt.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

On aime quand nos artistes et auteurs ne se gênent pas sur les réseaux sociaux! C’est le cas de Louis Morissette, qui a su répondre avec beaucoup d’humour et du tac au tac à une critique de sa nouvelle émission à Séries+, Plan B. Sur Twitter, une dame n’était visiblement pas contente de voir une scène à caractère sexuel dans l’émission, autrement bien appréciée des amateurs de télé. Louis Morissette lui a donc lancé à la blague qu’il n’entendait pas cesser ses activités de sitôt… Lire la suite sur HollywoodPQ...

Eugenie Bouchard s’est blessée la semaine dernière à l'entraînement, mais nous ne savions pas à quel point la blessure était sérieuse. Il s’avère malheureusement que la joueuse de tennis a dû déclarer forfait au tournoi de Nuremberg. Elle a appris qu’elle souffrait de la déchirure d’un ligament à la cheville. Cette nouvelle vient aussi mettre en danger sa participation au tournoi de Roland-Garros. On la croyait sur une lancée, mais le destin en a décidé autrement… Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’animatrice de l’émission Du coeur et des bras n’a pas mâché ses mots ni caché son déplaisir qu’on parle encore de sa rupture avec Jean Airoldi à l’émission Sucré Salé, quatre ans après les faits. Alors que le designer et styliste était de passage à l’émission estivale, Marie-Ève Janvier lui a posé des questions sur sa vie amoureuse et, du même coup, a parlé de sa rupture avec Valérie Taillefer, survenue à l’automne 2013. Cette dernière n’a pas aimé que l’on ressasse de vieilles histoires et s’est tournée vers Twitter pour exprimer son mécontentement. L’équipe de Sucré Salé s’est défendue de faire du sensationnalisme et de «brasser du vieux», mais celle qui partage désormais sa vie avec l’ex-dragon François Lambert n’était pas d’accord. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Celle qu’on a d’abord connue sous le nom de Sabrina Sabotage dans le groupe Orange Orange, puis dans La Voix 4 alors qu’elle était dans l’équipe de Pierre Lapointe, Sabrina Bellemare, se lance maintenant dans un nouveau projet qui n’a cette fois rien à voir avec la musique. En effet, la chanteuse et son père ont développé un vin, un cabernet sauvignon pour être plus précis, qui est entièrement biologique. Le produit est disponible à la SAQ depuis le jeudi 25 mai, pour 16,70 $ la bouteille. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Vous avez peut-être bien vu cette vidéo circuler pendant le long week-end. Gino Chouinard réalisait un live sur la page Facebook de Chocolats Favoris afin de souligner l’ouverture d’une nouvelle succursale quand une des personnes en ligne lui a serré la main en faisant une blague plutôt maladroite. «C’est la première fois que je me mets la main dans la m*rde», lance l’homme, en rigolant, à l’animateur de Salut Bonjour, qui réussit à dépasser sa surprise pour commenter sur «les joies du direct». Après que l’extrait de la vidéo ait été repris par la page Thug Life Québec, c’est près de 500 000 personnes qui ont vu la blague et l’ont trouvée plus ou moins de mauvais goût. Pour éviter que les commentaires ne soient trop méchants envers l’homme, qui n’avait visiblement pas voulu mal faire, Gino Chouinard a mis les choses au clair sur Facebook... Lire la suite sur HollywoodPQ...

À moins que vous veniez de vous réveiller d’un coma, vous savez fort probablement qu’Occupation Double aura une onzième saison cet automne sur les ondes de V télé et que c’est le jeune humoriste Jay Du Temple qui se chargera de l’animation de cette édition à Bali. Eh bien, après être allé parler de son nouveau rôle au premier animateur de la télé-réalité, Éric Salvail, c’est au second qu’il s’adresse cette fois-ci. C’est que Jay était sur le plateau des Échangistes cette semaine, de même que Joël Legendre, qui en a profité pour y aller de quelques conseils. «Premier conseil que je peux te donner, c’est amène-toi des bouchons et barre ta porte de villa, dit l’animateur vétéran. Souvent, en plein milieu de la nuit, l’équipe va venir te chercher parce qu’il y a une candidate qui va brailler, qui va vouloir absolument quitter l’aventure, et c’est TOI qui vas devoir aller la convaincre de rester.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Les choses allaient peut-être de plus en plus mal pour Kevin, le personnage d’Alexandre Goyette dans District 31, mais c’est tout le contraire pour l’acteur! Après avoir connu un beau succès dans la quotidienne ainsi qu’avec Feux cet hiver, il nous annonce maintenant que sa conjointe, Geneviève Côté, est enceinte pour la deuxième fois. Le couple, déjà parents de Laurent, 2 ans et demi, avait confié il y a quelques semaines vouloir faire un petit frère ou une petite sœur à leur bonhomme. Maintenant que le bébé est confortablement installé dans le ventre de maman, papa en a fait l’annonce d’une manière assez comique, merci... Lire la suite sur HollywoodPQ...

Philippe Bond avait avoué à En mode Salvail il y a quelques mois être en couple avec une certaine Stéphanie, dont il voulait garder l’identité secrète. Eh bien! Après une petite enquête du Sac de chips du Journal de Montréal, il semble bien que la jeune femme en question soit l’ancienne copine d’Alexandre Despaties! C’est que cette dernière a publié une story sur Instagram dans laquelle on peut la voir couvrir la joue de l’humoriste de bisous. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Bien que Maripier Morin et Brandon Prust fêteront dans moins d’un mois leur deuxième anniversaire de fiançailles, le couple est loin d’être prêt à se marier. On savait déjà que les tourtereaux ne prévoyaient pas se dire oui cette année, mais il semblerait que les noces pourraient bien être repoussées encore davantage. C’est ce que la belle de 30 ans a confié à Patrice Bélanger, lundi soir, dans le cadre de l’émission Sucré Salé. «J’ai le goût de lui dévisser la tête. La raison pour laquelle on ne peut pas se marier, c’est qu’on n’arrive pas à s’entendre. Moi, ça me terrorise de me marier, je suis vraiment du genre à me garder un cheval stand-by et cr*sser mon camp.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Le magicien et illusionniste Luc Langevin avait une bonne nouvelle à annoncer sur ses réseaux sociaux! Sa conjointe, Esther Béland, et lui attendent leur tout premier enfant! C’est dans une mignonne publication sur Facebook qu’il a annoncé la bonne nouvelle à ses fans et amis. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Le 17 mai, Montréal célébrait son 375e anniversaire. Pour l’occasion, des activités étaient organisées à travers la ville toute la journée, jusqu’à l’illumination du pont Jacques-Cartier. Présentée par la compagnie montréalaise Moment Factory et accompagnée de feux d’artifice, la soirée a fait le bonheur de la grande majorité de ceux qui y ont assisté, sur place comme à la télé. Malgré tout, certaines personnes n’y ont visiblement pas trouvé leur compte. Olivier Primeau semble bien faire partie de cette seconde catégorie puisqu’il a partagé sur Facebook la nouvelle de l’événement en écrivant : «Quelle honte, je suis gêné…». Il poursuit en spécifiant : «40 millions pour des lumières sur un pont qui s’effrite. Pendant que les rues sont pleines de nids de poule, qu’on coupe partout dans les écoles et les hôpitaux…» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Louis-Philippe Rivard, le conjoint de Josée Boudreault, a souligné son anniversaire d’une manière bien particulière. C’est que, avec l’ACV dont a été victime sa partenaire en juillet 2016, la dernière année n’a pas toujours été évidente pour lui. Il tenait donc à revenir sur ces événements qui ont changé le cours de sa vie et celui de sa famille, faisant des derniers mois à la fois les plus beaux et les pires de son existence. «J’ai failli perdre ma blonde et la mère de mes belles filles le 1er juillet dernier. Un trois heures d’angoisse pendant son opération où j’attendais juste de savoir si elle allait s’en sortir avec aucune séquelle, si elle allait être lourdement handicapée ou juste ne pas s’en sortir», écrit-il. «Après avoir vécu le 1er juillet, tout le reste de mes 42 ans a semblé un cadeau. Donc mes 43 ans ne peuvent qu’être extraordinaires.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Valérie Taillefer a annoncé sur les réseaux de façon presque subtile qu’elle et l’ex-dragon François Lambert avaient renoué leur union. La paire avait rompu il y a environ 6 mois. François Lambert et Valérie Taillefer avaient partagé quelques clichés d’une soirée entre amis amoureux où sushis et bon vin étaient au rendez-vous. Disons que ça n’en a pas pris plus pour faire démarrer la machine à rumeurs! C’est donc pour cette raison que l’animatrice des émissions «Rêvons maisons» et «Du coeur et des bras» a utilisé quelques judicieux hashtags pour confirmer sa relation avec l’homme d’affaires. #Benoui #SecretDePolichinelle. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Fred Dubé, qu’on a pu voir notamment dans la deuxième mouture des 5 prochains, n’avait pas de bons mots pour le Gala Artis. La soirée qui récompense le meilleur de la télé selon le public québécois, qui avait lieu dimanche dernier, semble lui avoir laissé un goût plutôt amer en bouche puisqu’il a pris la peine de se tourner vers ses abonnés Facebook pour faire passer son message. Celui qui ne semble pas avoir écouté le discours de Fabien Cloutier alors qu’il présentait la catégorie Animateur/animatrice de magazines culturels et talk-shows a décrit le gala et le star-système comme étant «un univers complètement déconnecté de la réalité, narcissique, hiérarchique et antidémocratique». On récompense la petite bourgeoisie télévisuelle déjà survalorisée pendant que le Québec subit encore les effets funestes de l’austérité et que de nombreux métiers et groupes citoyens sont dévalorisés. C’est un concentré de disgrâce», dénonce Fred Dubé. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Anouk Meunier et Daniel Melançon de Salut Bonjour pourront maintenant aller en double date avec Sabrina Cournoyer et Charles-Antoine Sinotte! Les nouveaux amoureux en ont fait l’annonce simultanément hier sur Instagram. Le commentateur sportif a simplement partagé une photo en compagnie de sa douce au Gala Artis, laissant un emoji aux yeux en cœur en légende du cliché. La chroniqueuse culturelle a quant à elle été un peu plus expressive, écrivant qu’ils sont passés de collègues à amis, puis à beaucoup plus. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Rock et belles oreilles a eu 36 ans cette semaine! C’est Guy A. Lepage qui a souligné cet anniversaire dans une publication Instagram. Sur une photo prise le 15 mai 1981, on peut le voir en compagnie d’André Ducharme, Richard Z. Sirois, Yves P. Pelletier et Bruno Landry. D’après l’animateur de Tout le monde en parle, c’est probablement Chantal Francke qui a pris la photo. Lire la suite sur HollywoodPQ...

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris que Frank Williams, finaliste d’Isabelle Boulay à La Voix a perdu son père, Ronald Williams. Le chanteur country avait indiqué que son père était très malade, étant atteint d’une forme de cancer très rare. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Pour la fête des Mères Jérémy Gabriel a livré un touchant témoignage sur sa mère par l'entremise de son compte Instagram. Étant un enfant né sourd, les médecins avaient peu d’espoir qu’il parle un jour. Puisqu’il était atteint du syndrome Treacher Collins, les autres l’ont toujours ridiculisé et isolé. De plus, il a été abandonné avant même sa naissance par son père biologique. Malgré tous ces défis, la mère de celui qu’on a connu comme étant le p’tit Jérémy l’a toujours encouragé à garder la tête haute. Elle a en plus fait face aux médias et au public avec son fils à chaque tempête médiatique qui l’a entouré avec l’affaire Mike Ward. Pour toutes ces raisons, l’interprète d’«I Don’t Care» estime que sa mère est une des personnes les plus admirables qu’il connaisse. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Après avoir écrit une longue publication accompagnée d’une photo d’elle dénudée, la poitrine recouverte de deux de ses disques, pour dénoncer qu’on parle davantage de son apparence physique que de sa musique, Valérie Carpentier a fait un retour en vidéo. Elle y exprime l’importance pour les femmes d’accepter leur corps, de l’aimer et de ne pas le cacher si on n’en a pas envie. Elle ajoute que les seins, ce n’est pas spécial : 50 % de la population en a et ils servent à faire du lait pour nourrir les bébés, pas à discuter des décolletés! Avec un mélange de douceur et de détermination, la chanteuse poursuit en disant qu’elle n’a pas assumé qui elle est pendant longtemps. Elle incite à dépasser cette période difficile, ne pas écouter les «haters» et de «garder la tête haute», le tout avec en fond musical quelques-unes des pièces qu’on peut entendre sur son dernier album, Pour Rosie. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Marie Nelson Laferrière, la mère du Québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière, est décédée le jeudi 11 mai à Port-au-Prince à l’âge de 90 ans. La mère de l’auteur avait souvent fait figure dans les livres de son fils. Bien que Dany Laferrière vive à Montréal depuis un peu plus de 40 ans, sa mère avait toujours refusé de visiter la métropole, qu’elle portait tout de même dans son cœur puisque c’est la ville qui a accueilli son fils. Les funérailles de la femme à la vie marquée, entre autres, par la dictature ont eu lieu le 15 mai, dans la capitale haïtienne. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Jonathan Roberge a fait une grande annonce sur sa page Facebook cette semaine. En effet, l’humoriste et animateur à Énergie le matin a annoncé qu’il attendait un deuxième enfant, le premier avec sa conjointe Léa. Son fils Xavier aura donc un petit frère ou une petite sœur dès décembre! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Dany Simard, qu’on a connu à «Occupation Double au Portugal», et la blogueuse Chloé Dumont vivent toute une année! Celui qui a marqué la télé-réalité pour sa relation intense avec Christyna Boudreault a rencontré l’amour il y a un peu plus d’un an. En janvier dernier, il a demandé sa douce moitié en mariage et maintenant, voilà qu’ils nous annoncent qu’ils seront parents à la fin octobre! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Pierre Karl Péladeau et l’actrice Lucie Laurier étaient arrivés ensemble à la grande première du film Bon Cop Bad Cop 2, la semaine dernière. Cette apparition avait fait démarrer la machine à rumeurs quant à la naissance d’un nouveau couple au coeur du star-système québécois. Et voilà qu’une nouvelle photo d’eux fait surface, mais cette fois-ci, c’est à la Cinémathèque québécoise qu’ils ont pris la pose côte à côte. La rumeur n’a cependant toujours pas été confirmée ni par les principaux concernés ni par leur entourage. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Ça y est ! L’animatrice Claudine Prévost a mis au monde un petit bonhomme! C’est par le biais de son compte Instagram qu’elle nous présente le petit Milo. L'animatrice avait annoncé en novembre dernier qu’elle attendait un enfant avec son conjoint des trois dernières années, Nicolas Tittley. Elle avait ensuite été très discrète sur sa grossesse. Lire la suite sur HollywoodPQ...

La comédienne Béatrice Picard aurait eu un malaise alors qu’elle jouait dans la pièce Harold et Maude, présentée au Théâtre Jean Duceppe. C’est en ambulance que l’actrice a dû quitter la salle de spectacle. Selon TVA, la porte-parole de la comédienne aurait indiqué que le malaise aurait été causé par «une bonne grippe». Lire la suite sur HollywoodPQ...

Messmer et sa conjointe Bellair ont accueilli leur premier enfant! C’est le magazine 7 jours qui a annoncé la bonne nouvelle par l'entremise de son compte Facebook. La petite puce (oui, oui, c’est une fille!) est née le 5 mai dernier et est en bonne santé. Le couple s’est arrêté sur le prénom Soleil pour ce petit rayon qui vient illuminer leur vie! Messmer est déjà papa de deux garçons, qui sont désormais dans la vingtaine. Il est aussi le grand-papa de Matis, qui a près de 10 ans. Lire la suite sur HollywoodPQ...

La rumeur courait ces derniers jours : Katherine Levac et Jay Du Temple forment-ils un couple? Après avoir partagé une photo d’eux sur Instagram sous laquelle elle écrivait qu’elle l’aimait encore plus qu’elle «aime les lynx», la toile s’est emballée et c’est une pluie de commentaires qui est atterrie sous le cliché pour demander aux deux humoristes s’ils sortaient ensemble. L’humoriste, qu’on peut voir dans Like-moi!, a dû se fatiguer de répondre à chaque message individuellement puisqu’elle a partagé un nouveau portait d’elle et du nouvel animateur d’Occupation Double, cette fois en laissant en légende #OnEstPasUnCoupleSorry. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Après Caroline Néron, qui donne son support moral aux sinistrés, et Marie-Chantal Toupin, qui prête main-forte à ceux qui en ont besoin, c’est au tour du restaurateur Jérôme Ferrer d’offrir son aide. Le chef du chic Europea et des casse-croûtes Jerry a écrit sur Facebook qu’il contactait les municipalités touchées par les inondations pour leur offrir ses services. Ce sont les victimes, mais aussi les bénévoles qui pourront profiter de cette généreuse offre. Bravo! Lire la suite sur HollywoodPQ...

Personnifiant Rosie, la femme dont elle parle dans la chanson éponyme qu’on peut entendre sur son dernier album, la gagnante de la première saison de La Voix a recouvert sa page Instagram de photos d’elle déguisée. Perruque blonde, faux ongles et beaucoup plus de maquillage que ce qu’elle porte à l’habitude font partie de ce costume qu’on apprend encore à découvrir. Cette semaine, Valérie, ou plutôt Rosie, est allée une coche plus loin en posant nue, sa poitrine camouflée seulement par deux de ses disques. C’est qu’il semble que plusieurs, tant dans son public que dans les médias, n’ont pas compris qu’elle incarnait un personnage et ont cru qu’elle changeait de style, ne se gênant pas toujours pour la juger sur sa nouvelle apparence. La chanteuse appelle donc à écouter ses chansons plutôt que de s’arrêter aux photos. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Marie-Chantal Toupin a décidé de mettre la main à la pâte et de venir en aide à des sinistrés de la région d’Oka, dans les Basses-Laurentides. L’interprète de Soirée de filles n’a pas eu peur de se mouiller les pieds afin d’empiler les nombreux sacs de sable requis pour protéger les propriétés de la crue des eaux. Marie-Chantal Toupin a offert de son temps et ses bras aux gens qui doivent présentement être dépassés par les événements. Elle n’en est d’ailleurs pas à sa première bonne action, elle qui est également venue en aide lors d’autres moments de crise, comme à Fort McMurray. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Difficile de ne pas en avoir entendu parler, des inondations font ravage un peu partout au Québec actuellement en raison des fortes pluies auxquelles nous avons eu droit depuis le début du printemps. Caroline Néron en sait quelque chose puisqu’elle et son mari, Réal Bouclin, font face à un inquiétant niveau d’eau sur leur terrain. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on peut voir que le bâtiment en annexe de sa maison est en partie sous l’eau. Heureusement pour elle, sa résidence ne devrait pas être touchée. La femme d’affaires et nouvelle dragonne envoie toutes ses pensées à ceux qui «sont en train de tout perdre». Comme elle le dit si bien, «après la pluie, le beau temps»… Lire la suite sur HollywoodPQ...

David Laflèche travaille fort comme directeur musical de La Voix et sa blonde, Marie-Mai, est bien placée pour le savoir! Alors que leur petite Gisèle n’a que quelques semaines, son papa devait être sur le plateau de l’émission tous les dimanches soir pendant les directs, sans compter tout le travail qu’il fait loin des caméras. C’est pourquoi, alors que tout le monde pensait à la finale et au grand gagnant, Ludovick Bourgeois, la nouvelle maman tournait plutôt ses pensées vers son amoureux. «Parce qu’il se donne corps et âme pour vous offrir le meilleur show télé semaine après semaine, depuis le début… Faire La Voix, c’est un méchant marathon pour son band et lui… Alors, quand tout le monde crie pour leurs candidats préférés, moi, c’est lui que je regarde et il m’impressionne toujours plus à chaque fois!», a écrit la chanteuse, qui retrouvera son fauteuil de coach à La Voix Junior cet automne. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Pascale Wilhelmy a souligné son huitième anniversaire d’amour avec Denis Lévesque dans un très touchant texte sur son blogue, Le beau, le bon, le bien. Elle y raconte que leurs sentiments ont été forts dès la première rencontre et comment les étapes de leur relation se sont suivies à toute vitesse, mais en même temps exactement à leur rythme. Alors qu’elle n’attendait plus grand-chose d’un couple, Pascale a eu le coup de foudre : «Puis, contre toute attente, ça été fort. Oui. Inattendu, fulgurant. Naturellement, toujours. Sans rien forcer. Un mois plus tard, on réservait notre premier voyage […] On s’est mis à chercher un chalet, pour y passer toute notre vie. À notre premier été. Après trois mois.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

La cigogne est passée chez Ingrid Falaise et Cédric Reinhardt! C’est dans un message touchant que l’actrice et auteure a annoncé l’excellente nouvelle sur les réseaux sociaux. Le couple va accueillir son premier enfant ensemble, mais le poupon aura deux grands frères avec qui partager sa vie, issus d’une union précédente de Cédric. Depuis des mois, j’ai envie de le crier sur tous les toits. Parce que… on l’a tant attendu. Parce que, cet enfant qui grandit dans mon ventre, c’est le summum du bonheur. Parce que, nous avons le souffle coupé chaque matin tant c’est grand, intense, magique. Parce que, ses deux grands frères l’attendent impatiemment et que chez nous le mot demi n’existera pas. Parce que nous sommes unis… désormais 5 dans notre nid. Notre bébé d’amour, on l’aime déjà tant que ça fait mal. Et, on avait si hâte de vous présenter son premier portrait. Merci grande et belle vie !! Je braille. Et merci Mémoires Vives de m’avoir donné ce rôle, connaissant ma condition. C’est pas tous les auteurs, producteurs et diffuseurs qui le font. Amen.» Lire la suite sur HollywoodPQ...

Alors qu’Andrée Watters et lui ont annoncé la fin de leur relation publiquement sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, Sylvain Cossette s’habitue tranquillement à sa vie de célibataire. «J’ai toujours été en couple, je dois donc prendre le temps de m’habituer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. J’en profite pour faire des choses que je faisais moins souvent quand j’étais en couple. Je m’entraîne, je fais beaucoup de vélo et je passe du temps avec mes filles. Beth et son chum partiront d’ailleurs une partie de l’été en Espagne, et je compte bien aller les rejoindre là-bas», indique le chanteur au magazine Échos Vedettes. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Les choses circulent vite sur la toile et il semble que Maripier Morin se soit attirée les foudres de la communauté haïtienne. Lors d’une entrevue avec Stéphane Rousseau à propos de son pire voyage, Maripier Morin y est allée d’un commentaire qui n’a vraiment pas plu à plusieurs. «Ton pire voyage à vie c’était à Tahiti…T’es sûr que t’étais pas à Haïti?», a-t-elle posé comme question à l’humoriste. Bien que l’entrevue ait été diffusée il y a plusieurs mois, il semble que le commentaire vienne tout récemment de semer la controverse sur les réseaux sociaux. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Anik Jean avait l’air d’être pas mal excitée par la première de Bon Cop Bad Cop 2, dont elle a composé la bande originale. Pour l’occasion, et sûrement aussi parce que le printemps donne envie de changer de look, la femme de Patrick Huard s’est teint les cheveux en rose d’une jolie teinte pastel. Elle a fait le changement il y a quelques jours déjà, mais n’avait publié que des photos en noir et blanc pour garder la surprise jusqu’au visionnement d’équipe du film. Ceux qui étaient présents à l’avant-première ont aussi pu la voir arborer sa nouvelle coiffure. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Lise Dion vivait un deuil ces dernières semaines suite au décès de son fidèle chien des sept dernières années, Woody. Heureusement, elle avait toujours sa belle Laloup, mais elle cherchait un nouveau pitou pour égayer leurs journées. C’est maintenant chose faite! L’humoriste a accueilli Nouki, un bébé husky aux yeux vairons qui se fera certainement une joie de jouer avec sa nouvelle famille. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Lucie Déry, la mère de Cynthia Marquis, une jeune chanteuse qu’on a connue dans la première saison de La Voix Junior alors qu’elle était dans l’équipe de Marc Dupré, a pris d’assaut les médias pour dénoncer l’intimidation dont est victime sa fille. Déjà moquée à l’école avant son passage à l’émission parce qu’elle avait été choisie l’année précédente pour participer à une comédie musicale, la petite de 10 ans a vu la situation empirer depuis son passage à l’émission. «Oui, quelque part, ça fait partie de la game lorsqu’on devient populaire, mais sommes-nous obligés de tout endurer pour autant? Je pense que non. Le pire, c’est qu’il y a des adultes qui sont plus méchants que les enfants. Jamais je ne me serais attendue à ça», a-t-elle confié au Journal de Montréal. Lire la suite sur HollywoodPQ...

L’ancienne dragonne Danièle Henkel a fait une annonce d’une grande tristesse qui concerne sa fille cadette, Amel, qui a la trentaine. La femme d’affaires explique qu’elle sera moins présente sur les réseaux sociaux dans les semaines qui viennent parce qu’elle fait face à un «défi familial» dont elle ne dévoile pas la nature. Parlant d’un «ennemi terrible qui se pointe sans invitation», Danièle Henkel semble faire référence à une maladie qui s’abat sur sa fille. Quoi qu’il s’agisse, on souhaite bon courage à elle ainsi qu’à ses proches. Lire la suite sur HollywoodPQ...

C’était la dernière de la saison dimanche dernier pour Accès Illimité et Guy Jodoin a parlé du divorce «féroce» qu’il a vécu en 2013. Son ex-femme, Marie-Hélène Michaud, et lui avaient vécu ensemble pendant 20 ans et la rupture ne s’est pas faite en douceur, loin de là. L’animateur a, entre autres, raconté à Anouk Meunier qu’il avait gagné un prix au Gala Artis durant cette période et qu’il avait profondément souhaité ne pas être vainqueur, ne serait-ce que pour ne pas avoir à aller sur scène. Il explique aussi qu’il était très difficile pour lui de garder son sourire dans ces moments difficiles, mais qu’il se devait de le faire pour son métier. «Vivre cette rupture-là dans l’œil du public, ç’a été hyper difficile», a-t-il confié. Lire la suite sur HollywoodPQ...

Les gens n’y sont pas allés de main morte hier pour critiquer Safia Nolin, qui offrait une performance pendant la demi-finale de La Voix. Ce n’est pas le talent musical de celle qui a remporté le Félix de la Révélation de l’année qui a fait jaser les mauvaises langues, d’autant plus que son interprétation de «Loadé comme un gun» était parfaite, mais bien son physique et ses choix vestimentaires, encore. Heureusement, plusieurs se sont portés à la défense de la chanteuse, dont le comédien David La Haye. Dans une série de publications sur Facebook, il dénonce l’intimidation dont elle est victime tout en rappelant que de nombreux musiciens à l’allure plus ou moins négligée l’ont précédée. Lire la suite sur HollywoodPQ...