«C'est mon histoire!»: Mon combat contre l'obésité (PODCAST)

« Big is beautiful » (le gros est beau) est un slogan que l'on entend depuis quelques années, véhiculé par des femmes défiantes à l'égard du diktat esthétique de la minceur. Ces amazones du droit à l'image corporelle diversifiée, assument leur embonpoint, et l'exhibent même, dans des défilés de mode ou des magazines.

Sauf que ce parti pris reste très marginal dans une société normée et codifiée qui distille en permanence dans la conscience collective, l'idée que beauté et succès riment avec minceur.

Une norme sociétale esthétique qui génère une souffrance indicible chez certains obèses, lesquels se sentent incompris et stigmatisés, sujets parfois à un rejet social, à des difficultés à l'embauche voire à un licenciement abusif.

Contrairement aux idées reçues, les obèses ne sont pas des gloutons ou des fainéants qui se laissent aller, incapables de faire preuve d'autocontrôle.

La surcharge pondérale comporte souvent des causes multifactorielles : la malbouffe, la sédentarité, l'hérédité, la maladie, des causes psychologiques comme le stress et l'angoisse ou des restrictions alimentaires pendant l'enfance.

Il n'y a pas « une » obésité, mais « des » obésités... qui ont chacune une histoire distincte et des origines multiples, comme l'a si bien formulé, la psychologue Sylvie Benkemoun.

Le témoignage de Marie-Claude Perreault aujourd'hui, prouve que l'obésité peut frapper tout le monde, même une ancienne athlète.

Il suffit d'un accident de vie, d'un changement de parcours, d'une épreuve douloureuse, pour qu'elle s'installe sans crier gare, subrepticement, jusqu'au jour où l'impitoyable miroir renvoie l'image d'un corps que l'on ne reconnaît plus.

C'est son parcours de combattante que nous raconte Marie-Claude, jalonné de petits handicaps au quotidien, de stigmatisations et de déploiement constant d'une discipline de vie, afin de lutter contre son obésité.

Invitées :

1re partie : Marie-Anne Perreault, témoin

2e partie : Marise Charron, nutritionniste-diététiste, présidente de Nutrisimple et auteure de plusieurs ouvrages sur la nutrition.

Conception, animation : Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval

