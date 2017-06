Les 11 superproductions à ne pas rater cet été

Cette année, les studios hollywoodiens n'ont pas attendu la saison estivale pour sortir leurs gros canons. Depuis le début du printemps, les cinémas ont accueilli plusieurs films très attendus, dont Wonder Woman, Les bagnoles 3 ou le plus récent chapitre des Transformers.

L'été s'annonce néanmoins fort en superproductions de tout acabit...

BABY LE CHAUFFEUR (Baby Driver, 28 juin)

Le réalisateur de Hot Fuzz et Shaun of the Dead nous revient avec un film d'action mettant en scène une flopée de vedettes : Jamie Foxx, Kevin Spacey, Ansel Elgort et Lily James en tête. L'histoire est celle du jeune Baby, un grand amateur de musique qui occupe ses temps libres en agissant comme chauffeur pour des braqueurs de banques. Amoureux fou, il tente de se remettre sur le droit chemin, mais ses employeurs véreux ne voient pas les choses de la même façon.

DÉTESTABLE MOI 3 (Despicable Me 3, 30 juin)

Ils sont de retour! Dans ce troisième volet toujours signé par Pierre Coffin et Kyle Balda, Gru, Lucy et les Minions vivent le parfait bonheur, jusqu'au jour où le frère jumeau de Gru fait son apparition. Inconnu jusqu'ici, le nouveau personnage s'incruste sans gêne. Résultat : la vie de famille ne sera plus jamais la même.

SPIDER-MAN: LES RETROUVAILLES (Spider-Man: Homecoming, 7 juillet)

L'été n'est pas l'été sans un film de super-héros, n'est-ce pas? En la matière, la franchise Spider-Man ne semble jamais s'essouffler avec cette énième proposition dans laquelle on découvre un homme-araignée (Tom Holland) survolté par sa rencontre avec les Avengers lors de la mouture Captain America: Civil War. Le récit raconte l'adolescence de Peter Parker, aux prises avec des pouvoirs qu'il doit apprendre à maîtriser.

LA GUERRE DE LA PLANÈTE DES SINGES (War for the Planet of the Apes, 14 juillet)

Un autre retour explosif, celui des primates intelligents de La Planète des singes. Au cœur de ce troisième chapitre bourré d'effets spéciaux, César est finalement prêt à en découdre avec une armée d'hommes dirigés par un cruel colonel incarné par Woody Harrelson. L'issu de la bataille verra la domination sur Terre d'une de ces deux espèces.

DUNKERQUE (Dunkirk, 21 juillet)

Après deux très bons longs métrages de science-fiction, Inception et Interstellar, Christopher Nolan tente le film de guerre. Le génial réalisateur britannique réussira-t-il à renouveler le genre? D'ici là, on reste ébahi par la beauté des images qui annoncent une production forte intensifiée par la musique du compositeur Hans Zimmer. Avec Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy, Kenneth Branagh et Harry Styles.

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES (Valerian and the City of a Thousand Planets, 21 juillet)

Le Français Luc Besson (Léon, Le Grand Bleu, Le cinquième élément) adapte ici la bande dessinée culte imaginée par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Dans cette aventure intergalactique, Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) utilisent leur capacité à voyager dans le temps pour sauver le monde d'une terrible menace. Le film met aussi en vedette John Goodman, Ethan Hawke, Clive Owen, Herbie Hancock et la chanteuse Rihanna.

LE FILM DES EMOJIS (The Emoji Movie, 28 juillet)

Un film d'animation qui donne vie aux émoticônes de nos cellulaires, il fallait oser. Le studio Sony Pictures nous offre les péripéties numériques de plusieurs personnages à tête jaune, comme Gene, qui voudrait bien retrouver une existence normale dans la trépidante ville de Textopolis.

LA TOUR SOMBRE (The Dark Tower, 4 août)

Tirée du roman à succès de Stephen King, l'œuvre apocalyptique condense sept tomes de la saga littérare. Tout un défi pour Nikolaj Arcel, qui s'est entouré d'une distribution quatre étoiles composée, entre autres, d'Idris Elba, Matthew McConaughey et Katheryn Winnick.

A GHOST STORY (4 août 2017)

Les fantômes rôdent dans le dernier film de David Lowery. Après avoir trouvé la mort dans un accident de voiture, l'esprit d'un homme enveloppé dans un drap blanc vient hanter la maison de sa veuve. Tourné presque entièrement dans une demeure de Dallas, A Ghost Story s'inspire d'une dispute entre le réalisateur et sa femme, l'actrice Augustine Frizzell. Dans les rôles principaux, Casey Affleck et Rooney Mara, qui se retrouvent devant la caméra après Les Amants du Texas, sorti en 2013.

ANNABELLE 2: LA CRÉATION DU MAL (Annabelle: Creation, 11 août)

Encore traumatisés par la mort de leur petite fille, un fabricant de jouets et sa conjointe accueillent une bonne sœur et toutes les jeunes pensionnaires d'un orphelinat. L'horreur et l'épouvante seront au rendez-vous pour cette suite où l'on retrouve Annabelle, la poupée possédée.

MERCENAIRES (Renegades, 1er septembre)

En Serbie, les membres élites des Navy Seals découvrent un trésor enfoui au fond d'un lac. Il tente de ramener l'or à la surface afin de le distribuer aux habitants pauvres de la région dévastée par la guerre. Mais les ennemis rôdent et veulent s'emparer à leur tour du butin. Un thriller de Steven Quale avec un scénario coécrit par Luc Besson et Rochard Wenk.