Justin Trudeau répond à Rihanna sur Twitter

Rihanna n'a pas la langue dans sa poche. La semaine dernière, la chanteuse a interpellé Justin Trudeau sur Twitter. Elle voulait savoir si le premier ministre du Canada allait investir dans un fonds pour l'éducation des enfants déscolarisés nommé le Global Partnership for Education.

🇨🇦 @JustinTrudeau I know you had our backs during the #GlobalCitizen Festival, will you recommit Canada to #FundEducation? — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

«Justin Trudeau, je sais que vous nous avez soutenus pendant le 'Global citizen festival' (un festival de musique pour lutter contre la pauvreté, ndlr), mais engagerez-vous de nouveau votre pays pour le financement de l'éducation?»

.@rihanna we've got your back! Thanks to @mclaudebibeau who made sure girls' education is in our feminist international development policy. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 26, 2017

«Rihanna, on a la situation en main. Merci à Marie-Claude Bibeau qui s’assure que l'éducation des femmes adhère à notre politique féministe de développement international.»

Rihanna est depuis 2016 l'ambassadrice du GPE, dont le but est de favoriser l'accès à l'éducation à tous les enfants, même les plus défavorisés. La chanteuse s'était rendue début juin au Malawi, un des pays les plus pauvres au monde, pour son premier voyage en tant qu'ambassadrice mondiale du GPE.

BFMTV note que ces appels sur Twitter ont pour objectif d'interpeller les chefs d'État membres du G20 avant le sommet prévu à Hambourg en juillet.

