Facebook veut aider à mieux connaître les élus

Facebook vous aide à y voir plus clair. Le réseau social lance ce mardi 27 juin un dispositif permettant à ses utilisateurs de s'informer sur leurs élus locaux, régionaux, nationaux, et même européens.

Première étape: grâce à une notification reçue ce mardi, vous pourrez accéder à une page destinée à identifier ces hommes et femmes politiques. Pour cela, il suffira de renseigner votre adresse (modifiable ou supprimable par la suite). S'affichera alors la liste des élus concernés, allant du maire jusqu'au premier ministre en passant par le président de région et, pour chacun, le nom, le parti et la page Facebook si elle existe. Il sera donc possible de suivre l'activité des élus actifs sur le réseau social ou bien un thème en particulier.

C'est MySociety qui s'est chargée de l'identification des personnalités politiques et de leur page Facebook, rapporte l'AFP. Il s'agit d'une entreprise à but non lucratif qui oeuvre dans le domaine des "civic tech", c'est-à-dire, des technologies au service de la vie publique et de la citoyenneté, précise-t-on chez Facebook.

Ce n'est pas la première fois que le réseau social se lance dans un projet comme celui-ci. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, le module "Perspectives" avait été mis en place pour Facebook France.

Son logo représentant une main glissant un bulletin dans une urne et placé en dessous de certaines publications de presse en ligne, permettait d'accéder à un comparateur de programmes des candidats à l'élection.

