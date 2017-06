Généralement transformées – en poudre, dans les yogourts ou dans les smoothies – les baies d’açaï sont bonnes pour la santé en raison de leur haute teneur en antioxydants. Mais d’autres baies ont les mêmes propriétés. «Les bleuets et les framboises ont également une teneur élevée en antioxydants», explique Keri Gans. Alors essayez des produits contenant des baies d’acaï si vous le voulez, mais les baies locales, surtout en saison, vous permettront probablement de consommer des antioxydants pour moins cher, en plus d’être plus facilement accessibles. Notez également que les allégations selon lesquelles les baies d’açaï aideraient à perdre du poids ne sont pas prouvées scientifiquement. Verdict: Les baies d’açaï constituent une bonne source d’antioxydants, mais les autres baies qu’on retrouve dans les commerces également.

Si vous avez déjà mis les pieds chez un vendeur de smoothies ou de jus, on vous a peut-être proposé d’ajouter une dose d’herbe de blé à votre boisson. On retrouve généralement l’herbe de blé sous forme de capsule ou sous forme liquide, et bien qu’elle soit gorgée de nutriments (fer, calcium, magnésium et vitamines A, C et E), elle n’apporte pas d’avantage particulier si on la compare à d’autres légumes selon la Dre Gans. «Ça ne fait aucun mal de consommer une dose d’herbe de blé, mais manger une collation santé aura le même effet», précise-t-elle. Vous pourriez aussi bien mettre une poignée d’épinards ou de kale dans votre smoothie. Verdict: L’herbe de blé est bonne pour la santé, mais d’autres légumes peuvent apporter les mêmes bienfaits.

Les graines de chia sont excellentes pour la santé. En fait, une seule cuillère à table contient 5g de fibres et 3g de protéines. En plus, elles ne goûtent presque rien, donc sont une excellente façon d’ajouter des nutriments à une salade, à un smoothie ou à un bol de gruau, dit Keri Gans. Grâce à leur teneur en fibres, elles contribuent également au sentiment de satiété. Verdict: Consommer des graines de chia est une excellente façon d’ajouter des fibres et des protéines à votre alimentation.

Le quinoa est peut-être considéré comme une «céréale ancienne», mais techniquement, c’est une graine. Selon la Dre Gans, le quinoa est «un excellent ajout à un régime déjà varié». Le quinoa est riche en protéines – c’est en fait une «protéine complète», avec neuf acides aminés essentiels – et contient également des fibres et du fer. Verdict: Le quinoa est une très bonne source de protéines.

La spiruline est une algue verte foncée que l’on retrouve généralement séchée et en poudre. Elle est très riche en protéines, ce qui en fait une bonne option pour les végétaliens, dont les sources de protéines sont restreintes, dit la Dre Gans. Une once de spiruline séchée donne environ 15g de protéines, soit environ l’équivalent de celles contenues dans deux gros œufs. La spiruline contient aussi des bêta-carotènes, un antioxydant, et du fer. Mais ceux qui consomment des produits d’origine animale peuvent trouver ces nutriments dans des aliments meilleur marché et plus accessibles. «Si vous avez une alimentation équilibrée, vous n’avez pas vraiment besoin de courir les boutiques d’aliments naturels pour trouver de la spiruline», explique Keri Gans. Plutôt que d’ajouter de la spiruline à votre smoothie, vous pouvez y ajouter du lait ou du yogourt pour obtenir plus de protéines. Verdict: La spiruline est une bonne source de protéines, particulièrement pour les végétaliens. Si ce n’est pas votre cas, des options plus accessibles sont disponibles.

La levure alimentaire est souvent enrichie de vitamin B12, une vitamine dont beaucoup de végétaliens manquent. Comme la spiruline, la levure alimentaire est une bonne option dans les cas de végétalisme, mais une personne consommant des produits d’origine animale pourra trouver la vitamine B12 dont il a besoin dans d’autres aliments, explique Keri Gans. En raison de son goût semblable à celui du fromage, certains en saupoudrent leurs plats au lieu d’y ajouter du fromage. Verdict: La levure alimentaire est une excellente source de vitamine B12 pour les végétaliens. Si vous n’êtes pas végétalien, des aliments plus accessibles s’offrent à vous.

Le germe de blé est riche en fibre et contient des gras mono-insaturés et des protéines. On peut l’ajouter à du gruau ou de la salade ou encore l’utiliser comme chapelure avec de la viande. Consommer du germe de blé est «une autre façon cachée d’ajouter à un plat des nutriments dont la plupart des gens manquent», dit la Dre Gans. Verdict: Le germe de blé est excellent pour ajouter des fibres à un plat.

Le tempeh est semblable au tofu, les deux étant des produits du soja. Le tempeh est toutefois fait de germes de soja cuits qui ont fermenté, puis ont été mis dans un moule. Il est généralement vendu emballé dans les commerces et des saveurs et épices y sont ajoutés. Le tempeh est riche en protéines; une portion de 3,5 onces en contient 18g, ce qui est comparable au poulet. C’est une bonne option pour les végétariens ou ceux voulant réduire leur consommation de viande, car il peut remplacer la viande dans plusieurs recettes, explique Keri Gans. Verdict: Le tempeh est une bonne alternative à la viande.

Les graines de lin permettent d’ajouter des nutriments à vos smoothies, céréales et pâtisseries. Elles sont riches en fibres et contiennent des acides gras oméga 3 et des protéines. Comme le chia, elles ne goûtent pratiquement rien, mais elles doivent être pulvérisées pour être bien digérées. Verdict: Les graines de lin sont excellentes pour ajouter des fibres, des protéines et des oméga 3 à vos plats.