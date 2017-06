Tout nouveau produit sur le marché. Ce baume tout-en-un pour le visage apaise la peau fraîchement rasée tout en servant d'hydratant, de protection solaire avec son indice FPS 15 et de lotion anti-âge. Si le produit convient à un usage routinier, il faut dire que sa texture est quand même assez épaisse. Il faut donc s'assurer qu'elle soit bien rentrée dans la peau. L'odeur n'est pas désagréable du tout. 21,95$ - Disponible chez Trade Secrets, chez Chatters et dans les salons professionnels.

Un hydratant avec protection solaire et un parfum divin! Sa texture n'est pas grasse du tout, pénètre bien et rend la peau quasi matte après l'application. Disons que ça fait du bien avec nos fronts qui ont tendance à devenir luisants l'été. 33$ - Disponible chez Sephora

Une autre crème tout-en-un. Une hydratation légère, une protection contre les rayons UVA et UVB, et des pouvoirs antioxydants. Le produit est sans fragrance, donc pas de danger de mélanger les odeurs avec votre parfum ou de sentir la noix de coco comme avec les écrans solaires plus traditionnels. Certains trouvent cependant qu'il s'y dégage une odeur typique au lotion. À vous de voir avec le testeur si elle vous convient ou vous répulse. 61$ - Disponible chez La Baie et Sephora