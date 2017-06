4 auberges de jeunesse du Québec à essayer cet été

Group of friends making party on the beach with fire and music | oneinchpunch via Getty Images

L’été est la saison parfaite pour découvrir les belles régions éloignées de notre province. Même si ton budget s’oriente pour être serré, une solution avantageuse s’offre à toi pour économiser lors de tes prochaines escapades, soit les auberges de jeunesse. En effet, si tu affectionnes les ambiances festives en plein cœur de la nature et à proximité des parcs nationaux, tu dois savoir que plusieurs types d’hostels se partagent le marché au Québec, et que celles-ci sauront apporter une petite touche de rafraîchissement à tes futurs voyages.

Voici donc 4 auberges de jeunesse à ne pas manquer si tu visites le Québec cet été.



1. Auberge festive Sea Shack

Le simple mot «party» te suffit pour qu’un immense sourire se dresse sur ton visage? Eh bien, de jour comme de nuit, cette auberge est tout sauf ennuyante! En soirée, une programmation de fou attend tous les festifs qui souhaitent danser sur les performances de nos artistes québécois favoris. En journée, le Tiki Bar reste de service et offre la possibilité de déguster une bière sur la terrasse. Un spa a aussi été installé sur un toit végétal avec vue sur la mer; ce qui peut être plutôt agréable pour regarder le coucher de soleil!

L’auberge de jeunesse est également située près de plusieurs points d’intérêts tels que le Parc national de la Gaspésie qui abrite les monts Chic-Chocs. Amateurs de randonnées: c’est l’endroit propice pour se régaler les yeux. Au total, on compte 25 sommets qui dépassent 1000 mètres! Si tu préfères les excursions en mer, le Sea Shack peut t’aider à réserver des tours de pêche en mer ou encore de stand up paddle.

Au niveau de l’hébergement, ce n’est pas le choix qui manque: location de dortoirs, de chambres privés, de chalets thématiques nichés du haut d’une falaise ou d’un emplacement de camping directement sur une plage sauvage (oui, oui: directement sur le sable). Attention, cette auberge risque de te faire tomber en amour avec la Gaspésie!

2. Auberge de jeunesse de Tadoussac

Si tu recherches une destination où tu pourras décrocher pleinement de la routine, Tadoussac est un adorable village à découvrir entre amis ou en amoureux. Le principal intérêt touristique de la ville tourne autour de l’observation de baleines, mais aussi des rorquals communs et des bélugas. En bateau ou en te baladant sur le bord du fleuve Saint-Laurent, tu te plairas à surveiller l’horizon, puis à laisser tes pensées vagabonder au rythme de ce spectacle naturel.

À quelques pas du village, l’auberge de jeunesse de Tadoussac offre plusieurs types d’hébergements en fonction de ce que tu préfères: chambres, dortoirs ou sites de camping, le tout en ayant accès à l’ambiance chaleureuse de la maison. Une cuisine collective est aussi à disposition pour partager un bon repas avec les autres voyageurs.

Voisin de l’auberge, le Café du fjord propose des mets fumés alléchants tels que du saumon, de la truite, de l’anguille ainsi que des crustacés et du homard. En fin de soirée, le café se transforme en bar animé. Que ce soit des soirées accompagnées d’un DJ, des événements de style «open mic» ou encore de «jam», tu apprécieras la belle énergie qui se dégage de ce café.

3. Les mains tissées, La Baie

Lors d’une escapade au Saguenay, cette auberge de jeunesse est à privilégier pour un voyage écoresponsable. En effet, comme elle souhaite développer un tourisme durable et écologique, elle mise sur l’utilisation des énergies renouvelables ainsi que des matériaux écologiques. Chaleureuse, lumineuse et envoûtante, tu tomberas tout simplement sous le charme de cette maison campagnarde: son invitante terrasse nous donne envie de nous poser et de lire un livre toute la journée.

L’auberge offre aussi le choix entre des chambres, des dortoirs et même des locations de chalets! En soirée, les voyageurs sont invités à se rassembler autour d’un feu de camp à l’arrière de la maison. Mon coup de cœur s’arrête toutefois sur leurs délicieux plats cuisinés (des petits classiques québécois!) comme la tourtière traditionnelle, la tarte aux bleuets et rhubarbe et au sucre à la crème.

Plusieurs activités toutes aussi excitantes les unes que les autres t’attendent dans les environs de la Baie. Entre autres, tu peux réserver une croisière sur le fjord pour y découvrir les merveilles de ce coin de pays. Tu peux explorer le Parc national du fjord du Saguenay afin de réaliser des randonnées mémorables ou bien découvrir le fjord à ton rythme en naviguant en kayak!

4. Auberge de jeunesse La Malbaie

En plein cœur du village de La Malbaie et incrustée dans la magnifique région de Charlevoix, cette auberge de jeunesse promet un séjour confortable et à la hauteur de tes attentes. Au choix, différentes suites annoncées à des prix concurrentiels tels que la suite royale ou la suite romantique, chacune disposant d’un balcon privé avec vue sur le fleuve. Comme à l’habitude, des chambres rudimentaires et des dortoirs sont aussi offerts. À l’extérieur, les voyageurs peuvent se prélasser sur la terrasse en sirotant une bière. Il est même possible de louer un bbq ou un kit de fondue!

En soirée, tu devras essayer le resto-pub La Chope qui se trouve à l’auberge. Tu auras le choix parmi 14 lignes de fut de bières de microbrasserie qui ont été produites à Charlevoix ainsi que 80 bouteilles du même fournisseur! Le menu met également l’accent sur les produits du terroir, tout en priorisant les agriculteurs locaux.

En plus, l’auberge est située à proximité du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (32km). Un bel endroit pour admirer les plus hautes parois depuis l’Est des Rocheuses. Finalement, tu pourrais vivre une expérience inoubliable de kitesurf à l’Isle-aux-Coudres (40km). La compagnie Suroît Aventure propose même des cours pour les débutants!

Bon voyage!

