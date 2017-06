5 astuces pour des jambes légères et bien épilées tout au long de l'été

Vos jambes affichent une peau sèche et ne sont pas parfaitement épilées, voici 5 astuces pour des jambes parfaitement hydratées et au poil!

Défatiguer pour les alléger

Qui dit future chaleur, dit forcément jambes lourdes. Alors pour leur éviter de gonfler et les alléger, cap sur les soins rafraîchissants et défatigants qui vont stimuler la circulation sanguine et soulager la sensation de jambes lourdes. Les actifs qui fonctionnent? Entre autres, le menthol, le marron d'Inde, le petit houx, le lierre et la vigne rouge.

Exfolier pour éliminer les cellules mortes

Une à deux fois par semaine, on élimine les cellules mortes avec un gommage pour le corps surtout une fois bronzé. Attention, on évite de faire l'exfoliation et l'épilation le même jour, car cela pourrait agresser la peau. L'idéal est de gommer son épiderme la veille de l'épilation. On n'oublie pas aussi de gommer sa peau avant toute application d'un autobronzant afin d'obtenir un résultat uniforme.

S'épiler

Épilateur électrique, crème dépilatoire, cire, rasoir... On a l'embarras du choix dans les armes pour faire la guerre aux poils! Cependant pour être plus tranquille durant les beaux jours, on opte pour des épilations longue durée comme la cire ou l'épilateur. Résultats? Des semaines de tranquillité sans un poil!

Hydrater

Pour une peau lumineuse et douce, on hydrate ses jambes quotidiennement! On préfère des textures légères et ultra hydratantes qui vont assouplir l'épiderme et éliminer notre peau de crocodile pour de bon. Pour assurer un look sexy à la peau et faire ressortir notre premier hâle, on opte pour des huiles ou des lotions irisées.

Tricher pour un effet bronzé

Alors après avoir gommé, épilé et hydraté nos gambettes, afin de rebooster notre hâle, voici quelques options. De courts bains de soleil, puis on triche avec des soins hâle progressif ou des autobronzants qui vont parfaire notre bronzage sans l'agresser.

Sélection de produits et de nouveautés pour des jambes au top