Dans le Sahara, un réfugié construit des maisons à partir de bouteilles en plastique

Dans un camp de réfugiés dans le désert du Sahara, un homme rend les maisons plus durables face aux conditions météorologiques difficiles. Pour le faire, il utilise des ordures.

Tateh Lehbib Breica, un réfugié sahraoui vivant dans un camp à Tindouf, en Algérie, construit des maisons pour d'autres réfugiés à partir de bouteilles en plastique remplies de sable, comme on peut le voir dans cette vidéo publiée sur Facebook par le Haut Commissariat des Nations unies (HCR).

Breica vit dans le camp de réfugiés d'Awserd, l'un des cinq camps autour de Tindouf où vivent les réfugiés sahraouis depuis plus de 40 ans, selon un article du HCR datant de janvier. Des milliers de Sahraouis, un groupe indigène du Sahara occidental, ont été déplacés en Algérie en 1975 pendant la guerre du Sahara occidental. Depuis, beaucoup sont restés là-bas, explique la BBC.

Aujourd'hui, le climat du désert à Tindouf -fait d'orages, de fortes pluies et de températures pouvant aller jusqu'à 113 degrés- cause souvent des dommages aux maisons de réfugiés faites de briques en terre d'adobe, selon la vidéo du HCR. Une tempête en 2015 a par exemple détruit des milliers de maisons dans la région.

Les maisons de bouteilles en plastique de Breica offrent ainsi une structure plus durable que la terre d'adobe lorsqu'il s'agit de lutter contre les fortes pluies, rapporte le HCR. La forme circulaire de ces maisons les rend également aérodynamiques, ce qui contribue à la résistance aux tempêtes.

Mailaminin Saleh, qui vit dans le même camp, a vu son ancienne maison en briques de boue détruite dans des inondations. Après quoi, elle a dû vivre sous une tente.

Elle a depuis passé des mois à construire une habitation à l'aide des bouteilles en plastique de Breica. "C'est plus solide et plus efficace comme ça, juge-t-elle pour ThinkProgress. Je suis très contente d'avoir bénéficié de cette initiative".

L'année dernière, après que Breica a construit une première maison en bouteilles en plastique pour sa grand-mère, son idée a été sélectionnée par le HCR pour être financée, rapporte Middle East Eye. Il a depuis travaillé avec eux pour construire 25 autres maisons dans cinq camps de la région.

Breica -qui a étudié l'énergie renouvelable à l'université- a construit chaque maison avec environ 6000 bouteilles en plastique trouvées autour des camps de réfugiés et dans les décharges environnantes, explique Middle East Eye. Les bouteilles sont emballées avec du sable et de la paille, puis empilées en forme circulaire avant d'être recouvertes de ciment et de calcaire.

Les maisons contribuent non seulement à faire face aux conditions météorologiques difficiles, mais aussi à résoudre un autre problème majeur: les déchets plastiques. Dans les camps de réfugiés autour de Tindouf, les bouteilles en plastique sont généralement jetées dans les ordures et non recyclées, indique ThinkProgress.

Plus de 80% des bouteilles en plastique recyclables se retrouvent chaque année dans des sites d'enfouissement, estime National Geographic. Le plastique prend des centaines d'années pour se décomposer, et de nombreux scientifiques estiment qu'il ne se décompose jamais complètement.

"Nous savons tous que le plastique ne se perd dans la nature qu'après des centaines d'années, explique Breica à Middle East Eye. Il y a des estimations sur le nombre qui serait de plus de 300 ans, et c'est la durée de survie de ces maisons tant que les bouteilles ne sont pas exposées au soleil".

Le projet de Breica n'est pas le premier à utiliser des bouteilles pour construire des maisons. On recense ainsi un toit construit sans but lucratif avec des bouteilles en plastique en Equateur en 2014; ou cet homme ayant construit sa propre maison en bouteilles de bière en Argentine en 2010.

"Ces maisons contribuent également à créer des emplois dans un endroit où il n'y en a guère", raconte encore Breica à Middle East Eye. Il faut quatre personnes pour ramasser les bouteilles, quatre autres pour les remplir, et quatre maçons pour les soulever. Des conducteurs sont également nécessaires pour transporter du sable. Nous créons une industrie autour de ces maisons en plastique."

