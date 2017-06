ADVERTISEMENT

Vous avez envie de partir à l'aventure en famille cet été tout en demeurant à proximité de Montréal? Vous rêvez de marcher sur la plage, de pagayer sur l'eau, d'admirer les oiseaux, de faire griller des guimauves sur le feu de camp et de faire du camping sous les étoiles? En collaboration avec Tourisme Ontario et Les Parcs du Saint-Laurent, voici 7 des nombreuses raisons pour lesquelles les activités proposées le long du fleuve Saint-Laurent en font la destination de l'été.



Camping au bord de l'eau



S'il existe un endroit où les campeurs souhaitent poser leur tente cet été, c'est bien aux abords du fleuve Saint-Laurent. Dans l'est de l'Ontario, les parcs du Saint-Laurent proposent huit sites de camping riverain et six aires d'utilisation de jour permettant aux familles de profiter au maximum du majestueux fleuve. Vous êtes triste à l'idée de laisser pitou derrière? Vous n'aurez pas à le faire cet été, car chiens et chats sont les bienvenus, en laisse, sur les divers terrains de camping des parcs.







Plages, baignade et aventures sous-marines



La plage et le parc Glengarry sur les rives apaisantes du lac St-Francis, la plus longue plage publique le long du Saint-Laurent tout près du chemin du long Saut, le large banc de sable ensoleillé formant la plage du lac Farran, la plage Crysler et la plage de Brown's Bay forment un éventail de lieux de plaisir et de détente ou chaque membre de la famille trouve son bonheur. On y nage, s'y fait bronzer, prend place dans un kayak ou sur une planche à pagaie qu'on loue sur place. Les amateurs de plongée sous-marine peuvent même découvrir les vestiges de villages disparus de même que l'écluse 21 engloutie sous une trentaine de mètres d'eau tout près du chemin du long Sault.



Vélo et randonnées



Le long des nombreux kilomètres de sentiers de randonnée et de vélo, les familles amoureuses de plein air et de paysages à couper le souffle sont comblées. On marche ou on pédale avec bonheur le long du chemin du long Sault ou encore à travers le sublime parc national des Mille-Îles reconnu pour être l'un des plus vieux parcs nationaux du Canada.



Écoparc d'aventure Skywood



Les membres de votre famille sont friands d'émotions fortes? Ils adoreront les aventures aériennes proposées par l'écoparc d'aventure Skywood. Découvrez le plus grand parc de tyroliennes et d'activités aériennes au Canada en empruntant les cinq parcours autoguidés d'exploration dans les arbres. Au programme : ponts suspendus, balançoires, filets et tyroliennes permettant de passer d'une plateforme à une autre.







Remonter le temps



Aux abords du fleuve Saint-Laurent se trouvent les deux plus grands attraits touristiques de l'Ontario : le Upper Canada Village et le Fort Henry. En campant sur l'un des sites des parcs du Saint-Laurent, deux laissez-passer ainsi qu'un rabais de 25 % sur le prix courant de laissez-passer additionnels pour l'un des ces deux sites vous seront d'ailleurs remis gratuitement. Au Upper Canada Village, vous ferez un bon dans le temps et vous retrouverez dans un village typique des années 1860. Au Fort Henry, vous entrerez dans une véritable forteresse militaire britannique du 19e siècle. Fascinant!



Profiter de la vie de chalet



Votre famille a envie de faire un peu de camping de luxe? C'est possible en dormant dans l'un des spacieux chalets Camper Cabins : un chalet chauffé à l'électricité équipé de lits, matelas, table, bancs, armoire, réfrigérateur, micro-ondes et d'un barbecue au gaz propane pouvant accueillir une famille de six personnes. Pitou sera avec vous? Deux maisonnettes rustiques sont aussi accessibles aux chiens. De petits chalets (chalets de pourvoirie) et des cabanes de plongée sont aussi offerts à la location pour les voyageurs aimant allier confort et séjour en pleine nature.







Admirer les oiseaux



Vous aimez les oiseaux? Vous serez aux anges lorsque vous vous baladerez en famille à travers les 9 000 hectares et les 8 kilomètres de sentiers du sanctuaire migrateur des oiseaux Upper Canada. Le long des trois pistes naturelles baptisées piste des Cèdres, des Érables et des Redwings, la promenade autoguidée est fascinante et éducative. Après avoir admiré certaines des 200 espèces d'oiseaux et petits animaux, on ne manque pas de faire un arrêt au centre d'interprétation afin de jeter un coup d'œil à la boutique de livres, de cadeaux et d'articles de plein air et aux diverses expositions.



Planifiez vos prochaines vacances en famille le long du fleuve Saint-Laurent, où de magnifiques terrains de camping, des parcs à couper le souffle et des activités dont vous vous souviendrez toute votre vie sont à portée de main. Visitez le www.fr.stlawrenceparks.com pour plus d’informations.