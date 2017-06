Walt Disney, ca. 1930s Photograph Courtesy of The Walt Disney Company, © Disney

The Dalí and Disney families around the dinner table in Spain, 1957 Photograph Courtesy of The Walt Disney Company, © Disney.

Willy Rizzo Salvador Dalí photograph for Paris-Match Collection Gala-Salvador Dalí Foundation.

Salvador Dalí Illustration from Novella L'Oncle Vincents (1924) © Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dali, [Artist Rights Society (ARS)], 2015. Collection of The Dalí Museum, Inc., St. Petersburg, FL, 2015.

Mary Blair Fantasy sequence of maids, Cinderella concept art, ca. 1950 Collection Walt Disney Family Foundation, © Disney.

Salvador Dalí The Broken Bridge and the Dream (1945) © Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dali, [Artist Rights Society (ARS)], 2015. Collection of The Dalí Museum, Inc., St. Petersburg, FL, 2015.

Salvador Dalí Untitled, ca. 1946 © Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dali, [Artist Rights Society (ARS)], 2015. Collection Animation Research Library, © Disney.