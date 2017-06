Erik Leonsson via Getty Images

Signe certain de la période estivale, les étalages de fraises occupent une place de choix dans de nombreux kiosques de marchés en plein air et dans les épiceries.

Les fraises du Québec cultivées sur des fermes sont cueillies quand elles sont mûres. Elles se retrouvent donc souvent au marché public quelques heures après la récolte. Les fraises se conservent au réfrigérateur tout au plus deux jours après l’achat.

Voici quelques conseils pour donner une plus longue durée de vie à ce petit fruit

Conservation au frais

Les fraises entières se conservent bien au congélateur. Il faut d’abord les rincer et les équeuter. Ensuite, les étendre sur une plaque à biscuits sur une seule couche et congeler. Les ranger ensuite dans un sac ou un contenant. Les fruits se conservent pendant six mois.

Pour augmenter leur espérance de vie au réfrigérateur, les fraises peuvent être mélangées dans du sucre ou du miel.

Infusions

Les fraises peuvent être infusées à presque tout alcool. Le principe est simple : couvrir le fruit de sucre et laisser reposer au réfrigérateur pendant une nuit. Verser les fruits dans un pot de verre couvrir d’alcool. Bien refermer le pot. Attendre quelques mois et consommer le sirop… et les fraises.

Des desserts et frappés au fruits

Les fraises sont un ingrédient polyvalent. Se mélange à des desserts, mais aussi à des salades et quelques mets salés. Une tarte sablée aux fraises (le fameux « shortcake ») ou une tarte aux fraises sont des recettes simples et savoureuses.

Les conserves

Les confitures de fraises, les gelées ou même les fraises marinées permettent de conserver des saveurs de l’été à l’année. Suivez votre recette préférée, mais assurez-vous de bien sceller vos pots.



Des fraises marinées dans le vinaigre de Riesling Photo : Radio-Canada/Jonathan Bouchard

Fraises marinées

Adaptation d’une recette tirée de Preserving by the Pint, de Marisa McClellan

Ingrédients

1 livre et demie (680 g) de fraises

¾ de tasse de vinaigre de Champagne (ou tout autre vinaigre léger ex.: vinaigre de vin blanc, vinaigre de riz, etc)

1 cuillerée à table de sucre granulé

1 cuillerée à table de sel de mer

1 cuillerée à thé de poivre noir

Quelques brins d’estragon (ou du thym)

⅓ de tasse d’eau

Méthode

Laver et équeuter les fraises. Les couper en deux ou en quarts selon la taille. Dans une casserole de taille moyenne, combiner le vinaigre de Champagne, l’eau, le sucre, le sel et le poivre. Mélanger. Porter à ébullition à feu élevé. Retirer du feu et reposer Placer l’estragon ou le thym dans le pot en verre d’un litre. Remplir le pot de morceaux de fraises. Verser le mélange de vinaigre sur les fraises. Laisser reposer jusqu’à ce que le tout soit à température ambiante. Couvrir et réfrigérer 24 heures. Servir les fraises avec des coquetels, boissons ou encore sur des canapés

