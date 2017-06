ADVERTISEMENT

Au moins six personnes sont mortes et 31 autres manquent à l'appel après qu'un bateau ayant environ 160 personnes à son bord eut coulé près de Medellin, en Colombie, ont indiqué les autorités, dimanche.

Le directeur de la police nationale, le général Jorge Nieto, a déclaré que les autorités tentaient d'identifier les victimes.

Une opération de secours à laquelle participaient des pompiers et des plongeurs était en cours dans le réservoir Guatape. Une flottille de bateaux récréatifs s'est précipitée vers le lieu du naufrage pour aller porter secours aux victimes.

Se fondant sur un rapport préliminaire, la responsable des services d'urgence du département d'Antioquia, Margarita Moncada, a d'abord fait état de 99 personnes secourues et de 40 autres qui étaient parvenues à se rendre sur une rive d'une façon ou d'une autre.

Elle a aussi mentionné que 9 personnes avaient été tuées.

Mais plus tard dimanche, le président Juan Manuel Santos est arrivé à Guatape et il a déclaré que 122 personnes avaient été secourues ou ont réussi à se rendre sur la rive en bonne condition. Six personnes sont mortes et 31 autres ont disparu, a-t-il dit.

L'armée de l'air a envoyé un hélicoptère.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux font voir un traversier à plusieurs ponts en train de couler.

"Il a coulé en quatre minutes", a raconté un témoin indirect, Daniel Giraldo, de Guatape.

Des survivants de la tragédie ont témoigné que le bateau, appelé l'El Almirante, semblait surchargé. Aucun des passagers ne portait un gilet de sauvetage.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

