ADVERTISEMENT

Sur son compte Instagram, Haruya Abe ne fait pas qu'exposer ses œuvres parfaitement finies. Il se filme aussi en train de les réaliser. Et admirer ce potier japonais gratter bols, vases, tasses ou pots en tous genres est certainement une chose aussi agréable à regarder que le produit final, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

Tâchez de ne pas vous endormir en admirant le tour de potier tourner tandis que le couteau de menuisier file sur l'argile pour la dégrossir à certains endroits. Le geste est juste, précis et hypnotique lorsqu'il se répète à l'envi jusqu'à obtenir la bonne surface plane et lisse. Sur la page Instagram d'Haruya Abe, plus de 97 000 personnes suivent l'avancée des créations.

Une pause pour se relaxer façon ASMR pendant la journée.