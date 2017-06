Le «New York Times» a recensé tous les mensonges de Trump (et ils sont nombreux)

Cette compilation fait froid dans le dos. Deux journalistes américains du New York Times ont recensé tous les mensonges de Donald Trump depuis son investiture le 21 janvier. Et ils sont nombreux.

Une centaine au total, regroupés dans un article très graphique publié ce vendredi 23 juin sur le site du quotidien et intitulé "Trump's Lies" ("Les mensonges de Trump").

Ces mensonges présidentiels ont commencé dès le lendemain de l'investiture, avant de s'égrener à un rythme presque quotidien jusqu'au 21 juin (pour l'instant...) et parfois plusieurs fois par jour.

Parmi les mensonges, on note le tout premier: "Je ne voulais pas aller en Irak" (alors qu'il était pour une invasion avant de se prononcer contre); ou celui du 18 février quand il avait inventé un attentat en Suède.

Speechless. NYT has cataloged Every. Single. Trump. Lie. (Yes, this is every lie in a very, very tiny font size) https://t.co/nko0RW2OfA pic.twitter.com/VNKOnfn3ev

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 23, 2017