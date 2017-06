ADVERTISEMENT

Rebelote. Comme elle l'avait fait en septembre avec François Hollande, la chanteuse Rihanna a interpellé le président Emmanuel Macron sur Twitter samedi 24 juin, au sujet de l'éducation.

"Bonjour @EmmanuelMacron, la France va-t-elle s'engager pour le Fonds pour l'Éducation?", a écrit l'artiste de 29 ans, qui souhaite récolter de l'argent pour financer le Partenariat mondial pour l'éducation (Global partnership for education GPE), dont elle est l'ambassadrice.

La chanteuse barbadienne a également écrit sur Twitter à Mauricio Macri, le président argentin, au Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi qu'au porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert.

hey there @mauriciomacri, what's your plan for Argentina to commit to #FundEducation? 🇦🇷 — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

"Salut Mauricio Macri, quels sont vos plans pour que l'Argentine s'engage à financer l'éducation?"

🇨🇦 @JustinTrudeau I know you had our backs during the #GlobalCitizen Festival, will you recommit Canada to #FundEducation? — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

"Justin Trudeau, je sais que vous nous avez soutenus pendant le 'Global citizen festival' (un festival de musique pour lutter contre la pauvreté, ndlr), mais engagerez-vous de nouveau votre pays pour le financement de l'éducation?"

Germany, I'm checking in to see where we are on the commitment to #FundEducation w/ @GPforEducation? @regsprecher, I'm depending on you!😊 🇩🇪 — Rihanna (@rihanna) June 23, 2017

"L'Allemagne, j'aimerais savoir où vous en êtes en ce qui concerne votre engagement à soutenir le fonds pour l'éducation. Steffen Seibert, vous êtes mon seul espoir!"

En septembre, François Hollande avait répondu à la star qui l'avait interpellé sur Twitter au sujet du fonds de l'UNICEF "Education Cannot Wait", destiné à offrir un accès à l'éducation à plus de 13 millions d'enfants vivants des situations de crises.

"Chère @Rihanna, merci pour votre engagement. Vous allez recevoir ma réponse détaillée. En effet, l'éducation est la première priorité", lui avait répondu le président.

Rihanna est depuis 2016 l'ambassadrice du GPE, dont le but est de favoriser l'accès à l'éducation à tous les enfants, même les plus défavorisés. La chanteuse s'était rendue début juin au Malawi, un des pays les plus pauvres au monde, pour son premier voyage en tant qu'ambassadrice mondiale du GPE.

BFMTV note que ces appels sur Twitter ont pour objectif d'interpeller les chefs d'État membres du G20 avant le sommet prévu à Hambourg en juillet.