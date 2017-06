Fête nationale à Montréal: Dame Nature a finalement collaboré

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.

Vendredi, 23 juin, veille de Fête nationale à Montréal. On craignait le pire à une heure de l’événement, sous un plafond de nuages gris, mais la Place des Festivals s’est miraculeusement remplie peu avant 21h, alors que le spectacle s’amorçait à 21h10. Parapluies et drapeaux blancs et bleus levés haut, les Montréalais tenaient visiblement à être au rendez-vous coûte que coûte pour célébrer leur beau Québec, malgré les sautes d’humeur de Dame Nature, dont les larmes s’étaient précédemment faites insistantes à quelques moments dans la soirée.