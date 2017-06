ADVERTISEMENT

On ne plaisante pas avec les lamantins. En Floride, on prend très au sérieux le respect de la vie sauvage, et particulièrement des espèces en voie de disparition telles que ces mammifères aquatiques herbivores. Un Américain l'a appris à ses dépens, comme le rapporte l'édition suisse de 20minutes.

Vendredi 16 juin, Scott McCormick a publié sur Facebook une vidéo étrange: alors qu'il jette des seaux de liquide (probablement de l'eau) dans le Saint-Johns, long cours d'eau de l'État de Floride, la surface du fleuve s'agite, soudainement prise de remous.





Ce sont en fait des lamantins qui s'agitent, stressés par ce geste humain. Mais Scott McCormick, conscient ou pas de l'effet qu'il produit sur les animaux, répète l'action plusieurs fois.

La vidéo, filmée par sa femme Maria, fait un véritable carton: elle a été visionnée plus de 2 millions de fois... jusqu'à sa suppression. Si elle fait rire certaines personnes, d'autres comprennent la situation et s'indignent, criant au harcèlement des lamantins.

Au point de signaler la séquence auprès de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, qui a ouvert une enquête. Comme l'a expliqué Greg Workman, porte-parole de la commission, elle cherche à "déterminer si l'homme dans cette vidéo essayait de harceler ces lamantins, parce qu'il s'agit d'une espèce en danger", a traduit 20 minutes. "Il y avait d'ailleurs un panneau demandant au public d'être gentil avec ces lamantins. Et ceux qui sont cruels, eh bien, ils pourraient être poursuivis."

En Floride, harceler toute espèce protégée ou en danger d'extinction constitue un délit, passible de 60 jours d'emprisonnement et de 500 dollars.

